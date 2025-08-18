L’erede di Pavard arriva dalla Liga: contatti allacciati, l’Inter ha deciso

In casa Inter si lavora sia in entrata che in uscita ed Ausilio e Marotta sono al lavoro costante per rinforzare la rosa.

Mancano sette giorni all’inizio della nuova stagione per l’Inter di Cristian Chivu. Il club nerazzurro debutterà lunedi prossimo a San Siro contro il Torino e la squadra si augura che si cominci nel migliore dei modi; allo stesso tempo la dirigenza è al lavoro per completare la rosa e fornire al tecnico il meglio a disposizione.

In casa Inter si lavora per rinforzare difesa e centrocampo, due reparti in difficoltà per un motivo o un altro ed il club ha le idee precise su come muoversi. Da un lato serve un centrale difensivo e magari un giocatore che possa fare sia questo ruolo che un braccetto mentre a centrocampo serve un mediano di rottura, il sogno è Kone della Roma ma si valutano anche operazioni sicuramente meno onerose.

In difesa però occhio alla situazione di Benjamin Pavard, difensore ormai non più incedibile. I rapporti con l’Inter non sono più cosi buoni come un tempo e negli ultimi giorni si è parlato del forte interesse del NEOM, nuova squadra araba con Galtier allenatore, tecnico che conosce piuttosto bene il difensore francese. Al momento Pavard non si sente pronto per l’Arabia ma occhio ad i cambiamenti e Pavard potrebbe partire al giusto prezzo, si pensa addirittura già al sostituto.

Addio Pavard, continua il processo di ringiovanimento in casa Inter

In casa Inter si valuta presente e futuro e ci sono nel mirino alcuni nomi per la prossima stagione, molto è legato alle cessioni. Come detto Pavard piace agli arabi ma non solo, ci sono diversi club di Premier interessati, in particolare Fulham, Everton e West Ham ed il giocatore potrebbe salutare alla giusta offerta e ovvero per circa 25 milioni di euro. Pavard ha quasi 30 anni e quindi non è ritenuto incedibile dai vertici nerazzurri.

Secondo alcune indiscrezioni l’Inter segue con interesse il braccetto di destra, difensore abile a giocare a tre Javier Rodriguez, un giocatore di 22 anni ma già con una discreta esperienza nella Liga spagnola. L’Inter ha sondato il terreno e il giocatore potrebbe partire a cifre non folli, l’Inter studia questa possibilità anche se il primo nome è il difensore dell’Udinese Omar Solet. Il club milanese studia il colpo ed i prossimi giorni saranno decisivi.