Marcus Thuram può dire addio, offerta last minute: vola in Premier

Clamorosa indiscrezione sul partner d’attacco di Lautaro all’Inter: le sirene dalla Premier potrebbero rivelarsi fatali per i nerazzurri

La coincidenza ha dell’incredibile. La somiglianza dei due casi di mercato però potrebbe avere una fine che, differente da quella che l’Inter ha giocoforza dovuto subire nella vicenda Lookman, rischia di rappresentare una seconda beffa, forse anche più dolorosa della prima, per il club nerazzurro. Ma andiamo con ordine.

Nonostante l’offerta di 45 milioni di euro avanzata all’Atalanta, il club orobico ha deciso di non mollare l’attaccante nigeriano, nonostante questo abbia fatto davvero di tutto per liberarsi dai bergamaschi, non presentandosi in ritiro, allenandosi da solo e chiudendo le porte ad un rientro in squadra che ora è prossimo ad avvenire ma con la formula dei ‘separati in casa’.

Marotta ha preso atto dell’intransigenza dei Percassi sulla vicenda, decidendo di virare ora su altri obiettivi. A diverse miglia di distanza dalla Lombardia però, un caso simile sta animando non poco le battute finali di questa sessione di mercato.

Alexander Isak, il formidabile bomber svedese del Newcastle, ha espresso con chiare parole la sua volontà di trasferirsi al Liverpool, forte dell’offerta monstre di 140 milioni che i Reds hanno fatto ai Magpies per il suo cartellino. I bianconeri, forti di un potere finanziario quasi illimitato, hanno però detto ‘no’ scatenando le ire del calciatore.

“La realtà è che le promesse sono state fatte e il club conosce la mia posizione da tempo. Quando le promesse vengono infrante e la fiducia viene meno, la relazione non può continuare. Ecco dove stanno le cose per me in questo momento, ed è per questo che il cambiamento è nel migliore interesse di tutti, non solo mio“, ha detto di recente lo scandinavo.

Rottura Isak-Newcastle: ci rimette l’Inter

Parole dure, durissime, che non sono passate inosservate. Parole che, secondo parecchi addetti ai lavori del Regno Unito, non possono restare inascoltate. Tradotto: alla fine i bianconeri d’Inghilterra dovrebbero rompere il muro, lasciando libero Isak di sposare la causa del club della Merseyside. A differenza di quanto l’Atalanta ha fatto con Lookman.

Già questo suonerebbe come una beffa per la Beneamata, se non fosse che la conseguenza della cessione dello svedese potrebbe comportare un pericolo per la permanenza di un titolarissimo nella rosa di Cristian Chivu.

Già perché lo stesso Newcastle, per sostituire il suo attaccante, sta pensando seriamente di avanzare un’offerta di 80 milioni di euro per il cartellino di Marcus Thuram. Una proposta accompagnata da un ricco contratto di 8 milioni l’anno, per almeno 3 anni, al calciatore francese.

Ecco che allora il cerchio si chiuderebbe in maniera davvero diabolica per i nerazzurri: senza Lookman e senza il bomber transalpino il mercato sarebbe archiviato come assolutamente disastroso per un club chiamato, quest’anno, ad alzare al cielo almeno un trofeo dopo gli ‘zeru tituli‘ della passata stagione.