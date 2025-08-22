Colpo da capogiro Inter, arriva dalla Premier: affare in prestito

La dirigenza nerazzurra prepara un grande colpo da sogno direttamente dalla Premier League: Chivu esulta

Inter-Torino, ci si avvicina alla partita di esordio che i nerazzurri disputeranno per la prima giornata di campionato e nel frattempo il calciomercato si infiamma per i nerazzurri. Andy Diouf è l’ultima pedina che Marotta ha concesso a Cristian Chivu. E non è finita qui.

In difesa potrebbe arrivare un nuovo centrale nel caso in cui Benjamin Pavard, tra i candidati alla cessione, finisse per lasciare la Milano nerazzurra. E quindi il club di Oaktree ha le idee ben chiare su come e dove muoversi in sede di mercato. Dopo aver abbracciato ad Appiano Gentile Andy Diouf, profilo che farà certamente comodo a mister Chivu per la sua grande duttilità, il club di Viale della Liberazione potrebbe proporre una nuova ‘sorpresa’ all’allenatore rumeno.

Visto l’addio di Kristjan Asllani che ha scelto il Torino per rilanciarsi e le voci che rivorrebbero Calhanoglu nel mirino del calcio turco, in casa nerazzurra si pensa ad un nuovo rinforzo last minute per la mediana.

Sorpresa da Manchester: lo vuole l’Inter!

Occhi a Manchester, sponda United, dove la squadra allenata da Ruben Amorim sembra in procinto di continuare un’opera di cambiamento profondo. Non soltanto Hojlund, che potrebbe ritornare in Serie A visto che piace molto al Napoli, ma anche Kobbie Mainoo.

La mediana resta infatti un punto su cui Chivu intende lavorare tanto e così l’occasione dell’ultimo minuto potrebbe giungere proprio dall’Old Trafford, con un profilo giovanissimo ma di grande qualità. 20 anni, inglese, cresciuto nelle giovanili dei ‘Red Devils’, in questo momento non è affatto una priorità per Amorim che potrebbe dare presto il via libera alla sua partenza in prestito. Una condizione che farebbe felice la dirigenza di Viale della Liberazione, intenzionata a regalare a Chivu un’ultima pedina prima di iniziare a fare sul serio in campo.

Mainoo, sotto contratto con la società inglese fino al 30 giugno 2027 (con opzione per un’ulteriore stagione in favore dello United) potrebbe approdare a San Siro in prestito, con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Chivu, ad ogni modo, avrebbe modo di testarlo prima di pensare all’eventuale operazione a titolo definitivo con il Manchester United. Saranno quindi giorni caldissimi per il mercato nerazzurro che, ad oggi, risulta tutto fuorché chiuso. E Mainoo, 37 presenze 2 gol e 1 assist nella passata stagione, può essere il regalo di fine estate che ha in mente Marotta.