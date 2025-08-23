Roma in difficoltà, interviene la Juve: affare da 20 milioni

Il club bianconero viene ‘in soccorso’, in modo interessato, ai problemi della Roma: il colpo da 20 milioni può sconvolgere il mercato

Sono ormai giorni che, parallelamente alla caccia sfrenata agli attaccanti messa in moto dal DS della Roma Frederic Massara, il club capitolino si sta muovendo anche sul fronte dei centrocampisti.

Da quando l’ancor poco chiara vicenda legata alla possibile partenza di Manu Koné ha iniziato a monopolizzare il tam tam delle radio e le indiscrezioni degli esperti di mercato, non si fa che parlare di una possibile prestigiosa cessione che il club giallorosso, un po’ a sorpresa, potrebbe concludere qualche giorno prima della fine della finestra di scambi.

Tale operazione servirebbe da un lato a completare il quadro dei proventi derivanti dalle entrate che le sole partenze di Abraham, Paredes e Shomurodov non hanno evidentemente soddisfatto in pieno; dall’altra un altro sacrificio eccellente consentirebbe al dirigente giallorosso di avere un po’ di margine di manovra per un ulteriore colpo in entrata che servirebbe quanto meno a placare la sete di acquisti dell’inquieto Gasperini.

Ecco che allora, assieme alla voce sul nazionale transalpino, tocca ora al gioiello di casa Roma essere accostato ad una big della nostra Serie A. Stavolta però non si tratta dell’Inter, ma della sua grande rivale, la Juve. Che intende fare un tentativo per il nazionale azzurro.

Colpo dalla Roma, la Juve ci prova: prezzo già fissato

Anche dalle parti della Continassa si attende con ansia che almeno due tra Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez trovino una sistemazione che possa anche soddisfare economicamente il club bianconero. Grazie al supposto tesoretto che ne deriverebbe, la Juve potrebbe completare un mercato che finora, Jonathan David a parte, è sembrato in tono minore rispetto alle attese e ai proclami di fine giugno.

In quest’ottica la società piemontese potrebbe mettere sul piatto fino a 20 milioni per il cartellino di Niccolò Pisilli, uno dei migliori prodotti usciti dal vivaio di Trigoria negli ultimi anni.

Fresco di rinnovo (firmato a metà della scorsa stagione) fino al 2029, con annesso aumento significativo del’ingaggio, che ora si aggira intorno ai 2 milioni di euro lordi annui con possibilità di arrivare a 2,5 milioni con il raggiungimento di alcuni obiettivi, il classe 2004 è considerato praticamente incedibile dalla proprietà.

Di fronte però a stringenti necessità di tipo finanziario (unite ad un finora non straordinario rapporto tra il ragazzo e Gasperini), la Roma potrebbe valutare la sua partenza. Chiedendo magari almeno 25 milioni per il suo cartellino