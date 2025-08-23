Rifiuta la Premier per la Juve: ma Comolli dice No allo scambio

Un intreccio di mercato che coinvolge in un modo o nell’altro anche la Juve. La situazione complica i piani del club.

Questo weekend la Juve di Igor Tudor farà il suo debutto stagionale e affronterà il Parma in un match allo Juventus Stadium. Mentre la squadra lavora per il ritorno in campo occhio anche al mercato e la dirigenza sta lavorando a diverse operazioni, provando a chiudere non senza particolari difficoltà.

Uno dei principali problemi del club torinese riguarda gli esuberi e in questa sessione finora è stato davvero difficile chiudere colpi in entrata. Una delle trattative lampo ad esempio riguarda lo scambio con il Porto tra Joao Mario e Alberto Costa con il primo che è arrivato come rinforzo per la fascia ed un colpo inaspettato. Ma intanto il club ha diversi giocatori in uscita e vari obiettivi nel mirino, una trattativa ora sta complicando i piani del club.

Come riporta CaughtOffside il club inglese del Bournemouth è sulle tracce del giocatore Molina, in uscita dall’Atletico Madrid e tra gli obiettivi di mercato della Juventus. Il giocatore non è una priorità per Simeone e alla giusta offerta può partire, ma al momento ci sono divergenze tra le priorità e specialmente gli obiettivi di Juve e Atletico Madrid.

No al club inglese, Molina avvisa Atletico Madrid e Juve

Molina ha rifiutato il Bournemouth e attende la Juve ma al momento la dirigenza bianconera ha altre esigenze, in particolare per l’attacco. L’Atletico Madrid aveva aperto con decisione ad uno scambio alla pari tra Molina e Nico Gonzalez ma i bianconeri non hanno mai gradito questa possibilità, in primis perchè Molina è letteralmente in vendita e secondo perchè Nico è stato pagato 35 milioni lo scorso anno e può partire solo al giusto prezzo.

Insomma valutazioni differenti e per questo al momento l’affare complicato ma Molina ci spera e cosi continua a rifiutare destinazioni e spingere per vestire la casacca bianconera e tornare cosi in serie A. L’argentino è esploso proprio nel nostro campionato tra le fila dell’Udinese ed è un giocatore perfetto per moduli con la difesa a 3 e il ruolo di esterno di centrocampo.

In questa parte finale di mercato la priorità Juve è l’attaccante e trovare l’accordo per Randal Kolo Muani ma dopo occhio ad altri possibili affari e Molina potrebbe rappresentare un opzione dell’ultim’ora.