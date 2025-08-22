Nuovo serio infortunio, stavolta al ginocchio: cambia il destino di Leao

L’infortunio al ginocchio ribalta tutto lo scenario: il destino di Rafael Leao cambia improvvisamente, i tifosi del Milan sono spiazzati.

Rafael Leao sembra aver ritrovato la giusta condizione, sia fisica che mentale. Il precampionato dell’attaccante portoghese è stato molto positivo e il gol messo a segno nella prima partita ufficiale contro il Bari ha confermato quanto di buono visto nelle amichevoli estive. In molti sono convinti che Massimiliano Allegri sia riuscito a toccare le corde giuste, recuperando un giocatore che fino a qualche tempo fa veniva considerato addirittura un possibile partente.

Il tecnico livornese è noto per lasciare sempre grande spazio all’estro e al talento: proprio questa libertà ha fatto tornare il sorriso a Leao, che può guardare con fiducia alla prossima stagione nonostante il problema muscolare accusato proprio nel match di Coppa Italia contro il Bari che lo costringerà a saltare la prima sfida di campionato contro la Cremonese.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia dall’Inghilterra che non fa dormire sonni tranquilli ad Allegri e al popolo milanista. L’infortunio al ginocchio, infatti, costringe il giocatore a rimanere fuori per diverse partite: il club non può fare altro che tornare sul mercato.

L’infortunio al ginocchio è serio: cambia tutto per Leao

Kai Havertz, appena rientrato da un problema al tendine del ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi da febbraio a maggio, deve fermarsi nuovamente: durante una sessione di allenamento l’attaccante dell’Arsenal ha avuto un altro guaio fisico nello stesso punto ed è quindi obbligato a stare fermo per un po’ di tempo.

Dato che anche Gabriel Jesus è fermo ai box per una lesione al legamento crociato anteriore l’unico centravanti a disposizione di Arteta è Viktor Gyokeres. I Gunners hanno quindi deciso di tornare sul mercato: secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Sun’ i principali obiettivi dei londinesi sono Morgan Rogers dell’Aston Villa e Rodrygo del Real Madrid.

Tuttavia l’indiscrezione dell’ultim’ora è clamorosa: l’Arsenal è infatti pronto a sborsare una cifra da capogiro per convincere il Milan a lasciar partire Rafael Leao. L’attaccante portoghese è da tempo un obiettivo dei Gunners e già in passato il club londinese aveva sondato il terreno per il giocatore: ora l’Arsenal potrebbe davvero affondare il colpo. Il Milan è disposto a cedere Leao solo di fronte a una proposta indecente: servono almeno 90 milioni di euro.