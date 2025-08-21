Scambio con Inter e Milan: l’ex Juve al centro del triangolo di mercato

L’ex Juve è diventato improvvisamente uomo mercato: Inter e Milan sono molto interessate, si può fare con lo scambio.

Inter e Milan sono alla ricerca degli ultimi rinforzi per completare la rosa. Chivu e Allegri hanno fatto delle richieste ben precise ad Ausilio e Tare: i due direttori sportivi stanno quindi sondando il mercato per individuare i profili adatti che possano soddisfare i propri allenatore e innalzare ulteriormente il livello dei rispettivi organici.

Finora Inter e Milan non si sono pestate i piedi ma stando alle ultime indiscrezioni sembra che nerazzurri e rossoneri abbiano un obiettivo comune per il centrocampo. Si tratta di un ex Juve, che ha giocato per ben cinque stagioni con la maglia bianconera e che pertanto conosce molto bene il campionato italiano.

Stiamo parlando di Adrien Rabiot, centrocampista dell’Olympique Marsiglia e della Nazionale francese che potrebbe già aver concluso la sua seconda esperienza in Ligue 1. L’esordio in campionato della squadra allenata da Roberto De Zerbi non è stato affatto positivo: lo 0-1 subito in casa del Rennes ha lasciato degli strascichi, visto anche ciò che è accaduto dopo il match.

Scambio con Inter e Milan: Rabiot torna in Italia

Nello spogliatoio, infatti, è scoppiata una lite – poi sedata dagli altri giocatori – che ha visto protagonisti Jonathan Rowe e lo stesso Rabiot. Il presidente dell’OM, informato dell’episodio, ha deciso di prendere provvedimenti. Entrambi i giocatori sono stati messi fuori rosa e dovranno pagare una multa che andrà in beneficenza alla fondazione del club.

Ma quale sarà il futuro di Rabiot? Non è ancora chiaro se il giocatore verrà reintegrato o se invece il Marsiglia deciderà di cederlo. Le offerte non mancano e le più interessanti arrivano proprio dalla Serie A. Sull’ex bianconero, infatti, sono piombate sia Inter che Milan: i due club sono alla ricerca di un centrocampista di spessore e il nazionale transalpino potrebbe davvero avere i requisiti giusti.

La presenza di Allegri sulla panchina del Milan dovrebbe avvantaggiare i rossoneri, visto l’ottimo rapporto tra il tecnico livornese e Rabiot dopo i tre anni vissuti insieme alla Juventus. Il Diavolo pensa a uno scambio con Bennacer o Adli, due giocatori che piacciono all’OM. Eppure, almeno stando alle voci, è l’Inter la squadra in prima fila per il giocatore: il Marsiglia chiede 33 milioni di euro per farlo partire ma potrebbe anche proporre uno scambio con Pavard.