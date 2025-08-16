Nome nuovo in casa Juve, arriva al posto di Nico: Inter beffata

Il club bianconero è pronto a servire la beffa ai grandi rivali sull’esterno d’attacco proveniente dalla Premier: prezzo già fissato

Sebbene il weekend immediatamente successivo al Ferragosto vedrà l’inizio dei maggiori campionati europei con la rilevante eccezione (come da tradizione, peraltro) della nostra Serie A, il calciomercato è pronto a regalare altri colpi da novanta e trattative mozzafiato per gli ultimi acquisti top.

Anche questa, del resto, è consuetudine precipua e ricorrente della finestra estiva di scambi, un periodo invero lungo circa due mesi, ma comunque foriero di costosi colpi di scena fino al gong finale.

Ne sa qualcosa anche la Juve, che lo scorso anno trovò il giusto bandolo della matassa proprio verso la fine del mercato chiudendo i colpi Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez.

Entrambi deludenti nel loro primo anno alla Continassa, l’ex Atalanta e l’ex Fiorentina hanno però curiosamente subìto due destini diversi: all’olandese è stata fornita un’altra chance per dimostrare il suo valore, mentre l’argentino è stato di fatto messo alla porta.

Di fatto sul mercato sin dalla conclusione del deludente, per i colori bianconeri, Mondiale per Club, il mancino albiceleste è progressivamente finito nel mirino perfino dell’Inter, timorosa che alla fine non vada in porta l’estenuante trattativa Lookman.

I nerazzurri si stanno ovviamente cautelando con altri profili qualora il nigeriano non approdasse alla Pinetina, ma per uno di questi è improvvisamente piombata la Juve. Decisa a mettere i bastoni tra le ruote alla grande rivale.

Addio Nico, la Juve compra: Inter al palo

Il club bianconero, che deve ancora formalizzare l’accordo col PSG per il ritorno di Kolo Muani, sta sondando il terreno col Chelsea per Christopher Nkunku, il talentuoso francese non considerato intoccabile dalla dirigenza dei Blues.

Per arrivare al transalpino ex Lipsia però, Comolli e soci devono mettere a segno almeno una cessione importante, che guarda caso potrebbe rispondere proprio al nome del fragile argentino arrivato dalla Fiorentina.

Richiesto da alcuni club di Premier League e da altri sodalizi arabi, il sudamericano porterebbe nelle casse della Juve quel tesoretto che poi verrebbe reinvestito con l’assalto a Nkunku. 35 milioni è l’offerta che i bianconeri sono disposti a mettere sul piatto per il francese, con relativa tremenda beffa servita all’Inter, che si ritroverebbe con un pugno di mosche in mano e costretta a ripiegare su un ulteriore profilo per il suo reparto offensivo.