Addio last minute Inter, arriva la rescissione: tifosi increduli alla notizia

Un potenziale ribaltone in casa Inter sta lentamente prendendo forma: entro fine agosto il big può rescindere

Il calciomercato dell’Inter, fino alla prima metà di agosto, non ha vissuto momenti particolarmente memorabili, soprattutto per quel che concerne le entrate. Ma per le uscite qualcosa si sta muovendo.

In attacco, ad esempio, dove Mehdi Taremi è conteso da diverse società: su tutte il Fulham che sembrerebbe intenzionato a chiudere in tempi brevi per il passaggio del 32enne nazionale iraniano in Inghilterra. Il nodo, lo scoglio ad oggi molto difficile da superare, è lo stipendio. Perché l’ex Porto, da quando è a Milano, percepisce ben 3 milioni di euro all’anno che l’Inter al momento dovrebbe garantirgli fino all’estate 2027. E visto l’apporto tutt’altro che convincente fino a questo momento pare inevitabile una partenza anche repentina dell’esperto centravanti, il cui futuro potrebbe essere proprio in Premier League.

A questo punto dell’estate, quando mancano meno di due settimane alla chiusura della sessione di calciomercato, sono già in corso profonde riflessioni riguardanti la difesa di Cristian Chivu. Le recenti uscite in amichevole hanno evidenziato, soprattutto in ultima battuta contro il Monza, una tenuta tutt’altro che convincente della retroguardia dei vicecampioni d’Italia.

Rescissione e nuovo colpo: ribaltone Inter

Ecco perché potrebbe a sorpresa prendere corpo una nuova ipotesi, per fare spazio alla firma di un centrale importante, di spessore e che possa effettivamente rendere più solida la fase difensiva dei nerazzurri. Un nuovo centrale è quindi d’obbligo, Marotta e Ausilio ci stanno lavorando ma non sarà affatto semplice.

Si vocifera del possibile addio di uno tra Bisseck e Pavard anche se ad oggi proposte concrete sia per il tedesco che per il francese in Viale della Liberazione non sono arrivate. Non ancora. Da qui la pazzesca ipotesi di dare il ‘benservito’ ad uno dei pilastri nerazzurri: Matteo Darmian. Se non dovessero esserci cessioni in difesa allora la dirigenza potrebbe valutare la rescissione dell’ex capitano della Primavera del Milan che ad inizio estate si era ritrovato rinnovato il contratto in scadenza fino al 30 giugno 2026.

Una situazione che, analoga a quella di de Vrij e Acerbi, potrebbe però penalizzare Darmian evidentemente selezionato come potenziale sacrificabile per fare spazio anche numericamente e non solo economicamente ad un nuovo innesto in difesa. Darmian, che all’Inter negli ultimi anni ha occupato tanto il ruolo di braccetto nella difesa a 3 quanto quello di laterale destro, nella passata stagione ha collezionato 49 presenze tra campionato e coppe con 3 gol e 2 assist vincenti.