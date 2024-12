L'esperienza oltremanica per Federico Chiesa, attaccante ex Fiorentina e Juventus, non sta andando come previsto e con l'imminente apertura del calciomercato invernale non è da escludere a priori una cessione, lo segnala Calciomercato.com.

L'ex numero 7 bianconero è recentemente tornato in campo contro il Southampton, ma l'allenatore del Liverpool Slot gli sta riservando poco spazio (solamente 4 presenze per un totale di 123 minuti) e quindi visto ciò il calciatore potrebbe prendere in considerazione di cambiare aria.

Le parole di Slot e le pretendenti in Serie A

Poco tempo fa il tecnico dei Reds aveva parlato così in conferenza stampa:

Quello di cui ha bisogno è giocare, il problema è che se non gioca da cinque o sei mesi a volte è difficile per un allenatore dargli i suoi primi minuti, perché non sai esattamente cosa aspettarti

Lo stesso Calciomercato.com sottolinea come le pretendenti per Chiesa non mancherebbero, specialmente in Serie A. E' stato più volte sottolineato l'interesse dell'Inter, che però dovrebbe prima lavorare alle uscite per fare spazio all'attaccante. Anche Milan e Roma in passato sono state avvicendate all'ex Juventus ma l'oneroso ingaggio costituisce un ostacolo rilevante. Non è da escludere anche il Napoli, che potrebbe puntellare il proprio reparto offensivo.

Chiesa Juventus

Le condizioni

Le soluzioni per un ritorno in Serie A, si legge, rimangono al momento sullo sfondo. L'ingaggio da 7.5 milioni netti è un fattore determinante e da non sottovalutare. Perciò chi ha l'intenzione di riportarlo in Italia potrebbe pensare a un prestito, con parte dell'ingaggio pagato dal Liverpool, per rilanciarlo e farlo tornare ai fasti di un tempo.

