La figura del dirigente sportivo nel mondo del calcio è sicuramente uno dei ruoli fondamentali in questo ambito, dato che prima di tutto è un punto di riferimento importantissimo per la squadra e per la società, come se fosse un collante.

E successivamente lui assiste giornalmente ad ogni seduta di allenamento assieme all'allenatore ed i suoi collaboratori, per elaborare eventuali strategie di mercato in base al budget disponibile della società ed il bilancio.

Pallone Serie A

Dirigenti sportivi di Serie A: quanto si guadagna?

In Italia la figura del dirigente sportivo è certamente una di quelle più remunerate nel mondo dello sport; in una fascia media, ossia lavorare per una squadra professionistica, si può arrivare a guadagnare all'incirca 50 mila euro.

In Serie A invece si guadagnano anche svariati milioni di euro soprattutto per quanto riguarda i top club, con gli eventuali bonus se si raggiungono gli obiettivi prefissati dalla squadra.

Il podio dei DS in Italia

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il DS della Juventus Cristiano Giuntoli si piazza al primo posto con uno stipendio di 2,9 milioni di euro; sul secondo gradino del podio un altro bianconero, il CEO Maurizio Scanavino con 1,22 milioni di euro.

Per quanto riguarda Beppe Marotta invece non esistono dati ufficiali, ma secondo quanto riporta l'ultimo contratto che ha firmato con l'Inter, il suo stipendio dovrebbe ammontare a 1,5 milioni di euro. Continuano la classifica il presidente della Lazio Claudio Lotito (1,1 milioni) e quello del Milan Paolo Scaroni (600 mila euro).

Marotta

