Siamo passati da parlare di triplete al rischio di vedere l’Inter concludere la stagione senza portare nemmeno un trofeo a casa. La corsa finale è diventata tragica per i nerazzurri, ormai stremati dalle troppe partite disputate, il Napoli non accenna a fermarsi e in Champions c’è un Barcellona strepitoso.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato Inter-Roma svelando un aneddoto su un allenatore.

Il commento di Zazzaroni su Inter-Roma

Ecco le parole di Zazzaroni su Inter-Roma:

Ranieri ha vinto senza Dybala, con Paredes, Saelemaekers e a lungo El Shaarawy fuori. Ci sono momenti in cui penso che prenda tutti per i fondelli, che provochi e spiazzi volutamente: ma alla fine ha sempre ragione. Il tocco tragico di un’Inter che effettivamente sembra svuotata: è alla terza sconfitta di fila, è confusa, lenta e lunga, frastornata, nervosa, nervosissima, Lautaro ne riassume la condizione di instabilità emotiva. Le idee e la brillantezza sono rimaste negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti del derby di coppa e non sono più uscite.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

La profezia di un allenatore sull’Inter

Nella parte successiva del suo editoriale ha rivelato di una frase profetica pronunciata da un allenatore:

Questa rapidissima involuzione mi ha sorpreso e impressionato: pensavo che l’Inter avrebbe avuto la forza di reagire, sbagliavo: m’è venuta in mente la profezia di un allenatore a spasso che dopo lo 0-3 di mercoledì scorso mi ha detto: «Vedrai, non ne vince più una». Io le auguro invece di riprendersi col Barcellona, di ritrovarsi in fretta, perché Inzaghi non merita un finale di stagione grigio tendente al nero