La Juventus non sta attraversando un momento di forma piacevole: si trova alla sesta piazza in campionato con 31 punti, e nonostante l'ultima vittoria in trasferta sul campo del Monza, i bianconeri si trovano ancora in evidenti difficoltà.

Delle difficoltà che però non riguardano il reparto difensivo, specie il ruolo di portiere: difatti l'alternanza fra Di Gregorio e Perin sta dando i suoi frutti, con la Juve che è la seconda miglior difesa della Serie A con soli 13 gol subiti.

Michele Di Gregorio (ph. Image Sport)

Juventus, intreccio di mercato per Di Gregorio

Proprio le prestazioni di Di Gregorio hanno attirato l'interesse di alcuni club, anche esteri: il Manchester City sembra essere in pole per il portiere italiano, con Guardiola che ha avuto l'opportunità di vederlo da vicino nell'ultimo match di Champions League.

L'ex Monza però è arrivato quest'anno alla Juventus, ed ha un contratto che lo lega alla Vecchia Signora sino al 2029, motivo principale per cui questa probabile trattativa di mercato cominci già in salita.

Michele Di Gregorio (ph. Image Sport)

Di Gregorio come sostituto di Ederson

La ricerca di un portiere da parte dei Citizens trova riscontro nel calo delle prestazioni del loro numero uno, Ederson: il brasiliano ha giocato solo una delle ultime cinque partite dei Blues, con Ortega che ha preso parte alle rimanenti quattro.

Ederson inoltre aveva ricevuto delle offerti da parte dell'Arabia Saudita già questa estate, rifiutandole; un possibile interessamento da parte del Manchester City per Di Gregorio potrebbe indurre il brasiliano ad accettare le proposte dei sauditi.

