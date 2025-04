È ufficialmente saltato il sogno triplete per l’Inter. Sfuma il primo obiettivo, la Coppa Italia, con un risultato che pesa ancora di più, non solo perché i nerazzurri di Inzaghi hanno perso 3-0, ma perchè a sancire la fine del sogno triplete sono stati i cugini del Milan.

Al termine della sfida, negli ultimi minuti, Simone Inzaghi si è lasciato andare ad uno sfogo molto animato che è diventato virale su tutti i social, ecco a cosa è dovuta la rabbia del mister nerazzurro.

Inter-Milan, Jovic strappa il sogno triplete ai cugini

Il Milan si dimostra essere, ancora una volta, la bestia nera dell’Inter in questa stagione. Il dato preoccupante da un lato, esaltante dall’altro, sono i 5 risultati positivi per il Milan nei 5 derby giocati: 3 vittorie e 2 pareggi, l’Inter non ha mai vinto.

A decidere il match è stato un esubero, l’attaccante che il Milan ha cercato di rifilare a chiunque pur di liberarsene, alla fine Jovic ha scalato le gerarchie, da quarto attaccante (dietro Camarda) a primo, decisivo più del neoacquistato Gimenez per oltre 30 milioni.

Jovic Milan

Inzaghi virale sui social: il motivo dello sfogo

Gli ultimi minuti della sfida tra Inter e Milan sono diventati virali su tutti i social per un durissimo sfogo di Simone Inzaghi.

Il mister dei nerazzurri si è rivolto con tutta la furia possibile verso il quarto uomo per dirgli di non assegnare il recupero, che ovviamente non avrebbe cambiato le sorti del match già sullo 0-3.

Inzaghi ha urlato contro l’arbitro: “Non voglio il recupero eh! Non mi prendete per il culo eh! Non lo voglio! Non lo voglio!”

Il quarto uomo Doveri, forse spaventato, ha accolto la richiesta e la partita è terminata al 90esimo senza recupero.