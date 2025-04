Il Napoli prepara la prossima sfida di campionato che si giocherà domenica 27 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona. Gli azzurri sono a pari punti con l'Inter al primo posto dopo aver vinto a Monza e aver poi assistito alla sconfitta dei nerazzurri per mano del Bologna. Se da una parte l'entusiasmo spinge per un primato ritrovato, seppur in condivisione, spinge i partenopei, dall'altra la presenza di problemi fisici tiene tutti in allerta.

Le condizioni di Neres e le alternative

Già prima della scorsa partita infatti Conte si è ritrovato a dover fare nuovamente i conti con l'assenza di Neres, appena tornato da uno stop che lo ha tenuto fuori per ben cinque turni. E' chiaro che adesso si pensa a come trarre il massimo dalla squadra anche in assenza del brasiliano e dunque si valuta di riutilizzare la già collaudata coppia d'attacco Lukaku-Raspadori, che prevede un centrocampo a 4 con McTominay decentrato.

L'altra soluzione prevede invece l'utilizzo del 4-3-3 con l'inserimento di Spinazzola nel tridente offensivo, che sarebbe completato da Politano e lo stesso Lukaku. Anche in questo caso ci sono dei precedenti e le prestazioni del terzino sinistro nel ruolo di attaccante hanno piacevolmente sorpreso.

Napoli, a ranghi ridotti col Torino

Altro problema da affrontare è sicuramente quello della difesa. Il reparto arretrato sta infatti attraversando un periodo particolarmente delicato, data l'assenza pesante di Buongiorno, causa tendinopatia all'adduttore lungo della coscia destra, oltre a quella del suo sostituto Juan Jesus, le cui prestazioni sono state apprezzate dal mister, che lo ha ripagato con fiducia e minuti al fianco di Rahmani. Il difensore brasiliano resterà ai box fino a fine campionato a causa di una lesione. La coppia di centrali difensivi sarà quindi da oggi composta da Rahmani e Rafa Marin.

