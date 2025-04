Juventus-Monza, le probabili formazioni della partita

Domenica 27 Aprile alle 18:00 si giocherà all'Allianz Stadium Juventus-Monza, 34^ giornata di Serie A. I bianconeri stanno ancora inseguendo il quarto posto, fondamentale per partecipare alla prossima Champions League, e vogliono ripartire dopo lo stop col Parma. Il Monza invece è il fanalino di coda del campionato con appena 15 punti e ben 10 in meno rispetto ad Empoli e Venezia.

La probabile formazione della Juventus

La vecchia signora andrà in campo con Di Gregorio fra i pali, accompagnato dal reparto difensivo a tre composto da Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo McKennie, Locatelli, Thuram e Nico Gonzalez. In attacco Conceicao e Yildiz alle spalle di Kolo Muani.

Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Nico Gonzalez; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani; Allenatore: Igor Tudor

La probabile formazione del Monza

Per il Monza in campo ci sarà Turati fra i pali, con davanti Pereira, Caldirola e D'Ambrosio. Folto centrocampo con Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Urbanski e Kyriakopoulos. In avanti la coppia Caprari-Mota Carvalho.

Monza (3-5-2) Turati; Pereira, Caldirola, D'Ambrosio; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Cprari, Mota Carvalho; Allenatore: Alessandro Nesta

