Milan e Juventus dovranno affrontarsi il prossimo 3 gennaio nella semifinale di Supercoppa Italiana, in programma a Riyad, in Arabia Saudita. La vincente di questa semifinale dovrà poi sfidare la vincente dell'altra partita tra Inter ed Atalanta. Questo trofeo oltre alla possibilità di riempire la bacheca costituisce un'opportunità anche per discutere di qualche possibile soluzione in chiave mercato per poter puntellare la propria rosa.

Asse caldo Milan-Juventus: le ultime

Non è certo un segreto che la Juventus stia cercando un difensore centrale visto anche l'infortunio di Gleison Bremer. Il preferito sembra essere David Hancko, ma non è l'unico profilo vagliato. Infatti negli ultimi giorni è trapelato anche il nome di Fikayo Tomori, centrale del Milan e vincitore dello scudetto in coppia con Kalulu, ora alla Juventus.

A questo proposito, segnala la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe aperto alla cessione del difensore ex Chelsea, ma senza fare sconti. Infatti l'operazione potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro complessivi: tra un anticipo alla firma sotto prestito oneroso e riscatto. Thiago Motta avrebbe già dato l'ok, considerando anche che Tomori non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento conoscendo già l'ambiente.

Non sarebbe tutto però, perché un difensore della Juventus potrebbe fare il percorso inverso, vestendo la maglia rossonera.

Tomori-Juventus, un bianconero potrebbe fare il percorso inverso

Il giocatore in questione che potrebbe fare il percorso inverso sarebbe Danilo, poco utilizzato da Thiago Motta e in scadenza il prossimo giugno. La rosea rivela che Danilo può entrare in orbita rossonera, anche per le spiccate doti di carisma e leadership. La trattativa potrebbe entrare nel vivo proprio in Arabia Saudita ed è quindi un opzione da tenere in considerazione.

