Il campionato è fermo e le squadre di Serie A fanno i conti coi risultati del lavoro svolto in questa prima parte di stagione. Per farsi trovare più preparati e attrezzati, nei casi in ce ne fosse bisogno, si guarda al mercato. La finestra invernale permetterà infatti alle squadre di completare e migliorare le proprie rose, per continuare il campionato nel migliore dei modi. In casa Lazio pare tornato di moda un vecchio pallino, ovvero Fazzini.

Lazio, nuovo interesse per Fazzini

Fazzini, attualmente all'Empoli, era già stato osservato con interesse un anno fa, e adesso la società biancoceleste è nuovamente sulle sue tracce. Quest'anno otto presenze e nessun goal o assist per il classe 2003 per quanto riguarda il campionato. Meglio invece in Coppa Italia, dove ha messo a segno una doppietta nella sfida contro il Catanzaro.

Il ragazzo può ricoprire il ruolo di centrocampista centrale e di trequartista e potrebbe essere un'interessante pedina da aggiungere alla rosa di Baroni, che sta sorprendendo alla prima stagione sulla panchina della Lazio, che riprenderà il suo cammino dal quarto posto nella difficile ed affascinante sfida contro l'Atalanta capolista prevista per sabato 12 dicembre all'Olimpico.

Agustin Martegani in contrasto con Jacopo Fazzini (ph. Image Sport)

Fazzini, altre due squadre su di lui oltre la Lazio

Gli aquilotti non sono però gli unici ad essere interessati a Jacopo Fazzini, in quanto sul suo profilo ci sarebbero anche la Fiorentina e il Napoli. La viola deve sostituire Bove, e il giovane centrocampista dell'Empoli potrebbe essere il giocatore giusto, mentre gli azzurri hanno per ora fatto solo un sondaggio.

