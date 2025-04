Jhon Lucumì è uno dei nomi più caldi in vista del prossimo calciomercato estivo. Il difensore colombiano, protagonista di una stagione solida con la maglia del Bologna, è finito nel mirino di diversi club europei di primo piano. Tra questi, spicca l’Inter, pronta a rinforzare il reparto difensivo con un innesto affidabile e già abituato ai ritmi della Serie A.

Arrivato in Emilia con ottime credenziali, Lucumì ha saputo imporsi come colonna portante della retroguardia allenata da Vincenzo Italiano. Fisicità, senso della posizione e una crescente leadership sul campo hanno contribuito a farne uno dei difensori più apprezzati dell’intero campionato. Qualità che non sono passate inosservate nemmeno oltre i confini italiani, dove alcune società europee avrebbero già sondato il terreno per un possibile trasferimento.

Perché Lucumì piace all'Inter

L’Inter sarebbe seriamente interessata a Lucumì, con Simone Inzaghi che vede in lui il profilo ideale per ampliare le rotazioni difensive, soprattutto in vista di un calendario sempre più fitto tra Serie A, Champions League e, potenzialmente, il Mondiale per Club. La società nerazzurra è alla ricerca di rinforzi di spessore, ma con esperienza già collaudata nel nostro campionato, e Lucumì risponde perfettamente a questi criteri.

La situazione, però, è tutt’altro che semplice. La crescita del giocatore ha inevitabilmente fatto lievitare il suo valore di mercato, e con l’interesse di altre big europee sullo sfondo, non è escluso che si possa aprire una vera e propria asta internazionale nei prossimi mesi.

Benjamin Dominguez e Jhon Lucumì (ph. Image Sport)

La proposta al Bologna

Per ora, l’Inter resta alla finestra, monitorando da vicino l’evolversi della situazione. La dirigenza nerazzurra è nota per muoversi con discrezione, ma con decisione, e se le condizioni economiche saranno favorevoli, Lucumì potrebbe davvero diventare uno dei primi colpi dell’estate nerazzurra. Un’operazione strategica per garantire solidità e profondità a un reparto difensivo chiamato a sostenere le ambizioni di vertice del club anche nella prossima stagione. L'idea sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani e un conguaglio economico tra i 10 e i 15 milioni di euro. Vedremo se la proposta sarà accettata dal Bologna o se sarà rispedita al mittente puntando a tenerlo in rosa salvo proposte che siano superiori ai 40 milioni di euro.