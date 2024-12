Dopo la batosta ricevuta la scorsa settimana al Maradona contro la Lazio per 0-1 con il gol di Isaksen, è stato tolto il primato al Napoli di Antonio Conte, posizione che aveva occupato in Serie A per diverse settimane.

Adesso l'Udinese attende i partenopei in terra friulana, per una partita che sicuramente anche a livello psicologico sarà difficile per gli azzurri. Però, proprio nella giornata della sfida di Udine, arrivano notizie importanti e confortanti per la società di De Laurentiis.

Lukaku Napoli

Napoli, accordo raggiunto per il rinnovo

Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, è stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto del georgiano Kvicha Kvaratskhelia, ad una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni.

Inoltre, è stata inserita anche una clausola all'interno del nuovo contratto del calciatore, di circa 80 milioni, esattamente la metà di quella che richiedeva il giocatore (100) e quella che offriva il club (60).

Kvara, la storia del suo rinnovo

Questo è stato un tema che ha tenuto banco a Napoli per diverse settimane, con un tira e molla soprattutto da parte dell'agente Mamuka Jugeli che voleva aumentare le cifre per il suo assistito.

Adesso, Kvaratskhelia si trova ai box per un piccolo infortunio e a Udine sarà sostituito con ogni probabilità da David Neres. Magari, quando tornerà disponibile per Antonio Conte, potrà già essere festeggiato dai suoi tifosi per aver firmato il rinnovo.

Kvaratskhelia Napoli

