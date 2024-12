Per chi tifano i giornalisti sportivi? La fede calcistica di Caressa, Zazzaroni e gli altri

Quante volte con amici abbiamo emulato la memorabile telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi nella semifinale dei Mondiali 2006 tra Italia e Germania con l'iconica frase: "Andiamo a Berlino Beppe" ? E quante volte, magari dopo aver segnato un goal decisivo al torneo interaziendale di calcetto, abbiamo invocato alla "Garra Charrua" citata più volte da Daniele Adani quando commenta i calciatori uruguaiani?

Nonostante spesso vengano presi di mira da alcuni tifosi per la loro apparente mancanza di imparzialità, il telecronista, che sia di Sky, Dazn, Rai o Mediaset, è una componente importante nel mondo del calcio (così come il giornalista o il conduttore di un programma calcistico). Per quali squadre tifano Zazzaroni, Diletta Leotta, Caressa e Adani? In questo articolo vi sono tutte le informazioni sulla loro fede calcistica.

Tra le squadre d'Italia più tifate dai telecronisti vi è sicuramente la Roma che vanta, tra i propri sostenitori, giornalisti come Fabio Caressa, Riccardo Trevisani (ora passato a Mediaset), Paolo Ciarravano e Riccardo Gentile. Fabio Caressa infatti, agli inizi della sua carriera, seguiva proprio i 'giallorossi' sia in casa che in trasferta. Si dice, secondo quanto riportato da NumeroDiez che, in occasione di Roma-Inter della stagione 2009-2010, il telecronista alla rete del vantaggio firmata da Luca Toni, abbia posato la cuffia con cui raccontava il match per esultare alla rete del bomber italiano. Inoltre lui stesso su Tik Tok ha ammesso di simpatizzare per l'Alessandria. Tra gli altri telecronisti di Sky che tifano o simpatizzano per la 'Lupa' vi sono Paolo Ciarravano, Massimo Tecca e Riccardo Gentile, che hanno commentato diverse partite della Serie A. Nella squadra di telecronisti di DAZN e Rai sarebbero di 'fede giallorossa' anche Pierluigi Pardo, Alessandro Antinelli ed Alberto Rimedio. Tra i giornalisti-tifosi non si può non fare riferimento a Carlo Zampa, protagonista di storiche telecronache sulle partite dei 'giallorossi' (come quella della vittoria della Roma sul Barcellona per 3-0, ndr).

Ci sono anche molti telecronisti che tifano la Lazio, tra i quali vi sono: Massimo Marianella (Sky, che tifa anche Arsenal ndr.), Riccardo Cucchi (Radio Rai), Gianni Bezzi (Rai) e Ilaria D'Amico (Sky). Tra gli altri commentatori che simpatizzano per i 'biancocelesti' non possiamo non citare due frequentatori assidui del Club di Sky: Luca Marchegiani (che ha anche vestito la maglia della Lazio nella sua carriera di portiere) e Stefano De Grandis.

I telecronisti che hanno una simpatia nei confronti di squadre come Juventus, Milan, Inter e Napoli sono sicuramente in minoranza rispetto ai colleghi che sono legati alle squadre della capitale.

I sostenitori del Milan ad esempio, oltre agli inviati Marco Cattaneo, Marco Nosotti e Alessandro Alciato, sono Maurizio Compagnoni (Sky) Marco Foroni (Dazn) oltre ad alcuni commentatori come Ambrosini e Costacurta che sono indubbiamente rimasti legati alla maglia 'rossonera che hanno vestito nel corso della propria carriera. Tra i giornalisti-tifosi invece, non possiamo non citare due icone delle telecronache del Milan: Mario Suma e Tiziano Crudeli, famosi per le proprie esultanze 'pacate'.