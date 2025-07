Inter, Sabatini: "Inzaghi faceva figli e figliastri, spogliatoio spaccato quando..."

Sull'Inter circolano voci di uno spogliatoio spaccato, liti tra Lautaro e Thuram, calciatori scontenti e tanto altro. Ma quando è cominciato tutto ciò? Qual è stato il fattore scatenante? Lo ha spiegato il giornalista Sandro Sabatini nel suo ultimo video YouTube.

Secondo le parole di Sabatini, le colpe dei litigi nello spogliatoio dell'Inter sono cominciate prima della finale di Champions, ecco perchè:

No, no, non è così. Lo spogliatoio aveva dei problemi anche prima ed erano problemi che erano cresciuti in contemporanea con le voci sul futuro di Inzaghi e dei calciatori che potevano andare qua e là.