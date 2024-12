Il Napoli è pronto per la trasferta di Udine. Contro l'Udinese sarà sfida tra la seconda e la nona del nostro campionato. I friulani sono appena a +1 sull'Empoli, reduce da una sconfitta di misura con il Torino, mentre gli azzurri sono a quota 32, a -2 dall'Atalanta. La gara assume un valore importante per i partenopei, che dopo aver subito la terza sconfitta in campionato, e perso il primo posto, vogliono tornare ai 3 punti con una prestazione convincente.

La formazione dei campani non dovrebbe subire particolari modifiche, se non quella forzata dall'infortunio di Kvaratskhelia, che si è dovuto fermare dopo la gara con la Lazio per via di una botta al ginocchio. Dunque in campo ci saranno i volti noti, e sulla sinistra ci sarà spazio dal 1' per il brasiliano Neres.

Remo Freuler contrasta Khvicha Kvaratskhelia (ph. Image Sport)

Napoli, ad Udine per stare in scia all'Atalanta

Stasera ci sarà un fattore che non dovrà condizionare gli uomini di Conte, ovvero quello della gara pomeridiana della Dea, che andrà in campo alle 15 sul difficile campo del Cagliari. Il Napoli dovrà essere bravo a pensare alla propria gara con l'obiettivo di vincerla, senza però fare troppi calcoli sulla partita dei bergamaschi, per evitare di intrappolarsi con le proprie mani.

La classifica è corta, e potrebbe ulteriormente cambiare dopo lo scontro diretto fra Lazio e Inter, momentaneamente a pari punti. L'Udinese, in caso di vittoria, scalerebbe momentaneamente la classifica fino al settimo posto a quota 23 punti, alle spalle della Juventus, ferma a 27 proprio dietro i biancocelesti.

Occasione per Neres: il brasiliano dal 1'

Proprio per via dell'infortunio della stella georgiana Kvaratskhelia, Neres avrà l'occasione di scendere in campo fra i titolari. Il brasiliano aveva iniziato la sua avventura con la maglia azzurra nel migliore dei modi, 2 goal e 5 assist fra Serie A e Coppa Italia, sempre durante il poco minutaggio concessogli da Conte. Durante queste partite l'attaccante aveva dimostrato di poter mettere in crisi le difese avversarie con le sue giocate funamboliche ma non solo. Fra le sue capacità siamo stati capaci di vedere anche quella della pressione sulla prima costruzione degli avversari e quella relativa alla visione di gioco che, spesso, gli ha permesso di mandare in goal o comunque davanti alla porta i compagni.

Col passare del tempo il suo utilizzo si è fatto pressoché sporadico, lasciando degli interrogativi in merito alla sua incisività fin dal 1', e stasera dunque, nel ruolo di esterno sinistro d'attacco, potrà cercare di entrare a gamba tesa nelle gerarchie della squadra, anche perché fino al rientro del suo compagno e collega, sarà lui il titolare.

Neres Benfica

