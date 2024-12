Dopo la sconfitta contro la Lazio, il Napoli di Conte torna a macinare gol e punti. I partenopei sbancano Udine vincendo 1-3 in rimonta grazie alle reti di Lukaku ed Anguissa e all'autogol di Giannetti. Neres in grande spolvero non fa rimpiangere Kvaratskhelia. Di seguito le pagelle del match.

Le pagelle dell'Udinese

Sava:6. Prende 3 gol ma non ha colpe.

Kristensen:5.5. Prova insufficiente non riesce a contenere gli esterni azzurri.

Bijol: 5.5. Parte bene ma poi si perde alla lunga. Sul gol di Lukaku non è esente da colpe. Il gigante belga approfitta dello spazio in mezzo ai centrali e trafigge Sava.

Giannetti: 4.5. Disastroso, sbaglia sul gol di Lukaku. Poi realizza un autogol, il secondo del suo campionato. Dal 84' Iker Bravo: sv.

Ehizibue: 5. Neres in corsia fa il bello e cattivo tempo. Ampiamente insufficiente. Dal 70' Kamara: 5.5. Non cambia la musica, anche lui sottotono.

Lovric:6. Buona prova del centrocampista bianconero, aiuta in fase difensiva e si propone in quella offensiva. Dal 34' Atta: 5.5. Meno bene del compagno di reparto. Prova insufficiente.

Karlstrom: 5. Parte bene poi cala drasticamente con il passare dei minuti.

Ekkelenkamp:6. Prova qualche sortita, nel complesso prova sufficiente. Dal 84' Abankwah: sv.

Zemura: 5.5. Soffre un po' le sgasate di Politano. Dal 84' Rui Modesto: sv.

Thauvin: 6.5. Sbaglia un rigore ma si fa trovare pronto sulla ribattuta.

Lucca: 5. Discreto primo tempo, nel secondo non si vede mai.

Florian Thauvin (ph. Image Sport)

Le pagelle del Napoli

Meret: 7. Risponde ancora presente, para un rigore. Non può nulla sulla ribattuta.

Di Lorenzo: 6.5. Solido in fase difensiva, una spina nel fianco in quella offensiva.

Rrahmani:6.5. Ottima prova del centrale kosovaro, ormai un totem.

Buongiorno: 6. Parte male sbagliando un po' troppo cresce come il Napoli con il passare dei minuti.

Olivera: 6.5. Rimedia all'errore fatto contro la Lazio. Prova più che positiva.

Lobotka: 6. Parte male causando anche il rigore, aumenta i giri del motore con il passare dei minuti. Dal 90' Gilmour: sv.

Anguissa: 7. Giganteggia in mezzo al campo e realizza il gol che chiude il match

McTominay: 6.5. Non bene nel primo tempo, poi sale in cattedra e serve l'assist per il gol di Lukaku.

Politano: 6. Si vede poco, ma è comunque utile in fase difensiva. Dal 85' Ngonge: sv.

Neres: 7.5. Immarcabile, imprendibile. Qualsiasi aggettivo sarebbe superfluo, prova monumentale. Si sarebbe meritato il gol. I difensori dell'Udinese avranno il mal di testa. Dal 85' Raspadori: sv.

Lukaku: 6.5. Non bene e isolato nel primo tempo, ma quando serve segna un gol fondamentale. Dal 80' Simeone: 6.5. Grande impatto sul match, serve l'assist per Anguissa.

Lukaku Napoli

