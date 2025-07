Bologna, Beukema verso il Napoli: individuato il sostituto

Il Bologna non resta a guardare sul mercato e, mentre si avvicina l’uscita di Sam Beukema, destinato al Napoli, il club emiliano lavora intensamente per garantirsi un sostituto all’altezza.

L'obiettivo principale porta a Koni De Winter, giovane difensore centrale belga attualmente in forza al Genoa. Nato nel 2002 e cresciuto nel vivaio della Juventus, De Winter ha dimostrato grande affidabilità nella sua prima stagione da titolare in Serie A, attirando su di sé le attenzioni di diversi club, tra cui l’Inter nei mesi scorsi.

La richiesta al Bologna

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Genoa ha fissato una valutazione importante per il cartellino del giocatore: 25 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto considerando l’età e il potenziale del difensore, che però ha già accumulato una discreta esperienza tra Serie A e B, oltre ad alcune presenze con la nazionale Under 21 del Belgio.

Il Bologna, fresco di qualificazione in Champions League, ha l’esigenza di costruire una rosa competitiva in vista della stagione 2024/25, che vedrà i felsinei impegnati su più fronti. L’eventuale cessione di Beukema rappresenta una plusvalenza importante, ma allo stesso tempo lascia un vuoto pesante nel reparto arretrato. Da qui la necessità di trovare un rinforzo giovane, ma già rodato, in grado di offrire continuità e solidità alla retroguardia rossoblù.

Perché è il nome giusto

Il responsabile area tecnica del Bologna Giovanni Sartori

Koni De Winter risponde perfettamente all’identikit: dotato di buona tecnica, forte fisicamente e con ampi margini di crescita, rappresenterebbe una scelta coerente con il progetto tecnico del Bologna, basato su un mix di giovani talenti e calciatori già pronti per il palcoscenico europeo. La trattativa, tuttavia, si preannuncia tutt’altro che semplice, sia per la concorrenza sia per le richieste economiche del Genoa, che punta a monetizzare al massimo dalla cessione del suo gioiello difensivo.

Resta da capire se il Bologna tenterà di abbassare le pretese con contropartite tecniche o formule creative come prestiti con obbligo di riscatto. Quel che è certo è che i rossoblù vogliono chiudere rapidamente per non farsi trovare impreparati all’inizio della preparazione estiva.