E' scoppiato del tutto il rapporto tra Calhanoglu e l'Inter. Il calciatore è ormai sulla porta, in procinto di indossare la maglia di un altro club, il suo sogno è il Galatasaray, ma al momento non è arrivata alcuna offerta. Fabrizio Romano ha svelato perchè il club turco non ha ancora affondato il colpo.

Calhanoglu vuole il Galatasaray, Lautaro lo attacca

Dopo l'ultimo match contro il Fluminense che ha eliminato l'Inter dal Mondiale per Club, Lautaro ha usato parole forti nei confronti di Calhanoglu: “Chi non vuole restare vada via”. Il centrocampista ha ribattuto così: “Un vero leader non cerca colpevoli”.

L'argentino si riferiva sicuramente all'assenza non molto chiara di Calhanoglu, ma probabilmente anche ad altri che non hanno dato il massimo.

Se Calhanoglu è ormai andato, perchè il Galatasaray non ha ancora fatto un'offerta?

Calhanoglu Inter

Nessuna offerta per Calhanoglu, ecco perchè

Fabrizio Romano ha spiegato nel suo ultimo video il motivo per cui Calhanoglu e l'Inter non hanno ancora avuto contatti con il Galatasaray:

Il Galatasaray non ha fatto nessuna offerta per Calhanoglu, e sapete perchè? Il club ha voluto aspettare, almeno fino ad adesso, di capire cosa potrebbe accadere con Victor Osimhen. Potrebbe andare in Inghilterra o in Arabaia, ma il Gala ci crede e sogna di acquistarlo.

Il grande sogno del Galatasaray resta riportare Victor Osimhen in Turchia. Proprio per questo motivo il club ha bisogno di mantenere basso il budget per altri calciatori in modo da poter offrire il più possibile per Osimhen. Il Gala è il sogno di Calhanoglu, ma bisogna aspettare ancora questa situazione prima di trovare un accordo tra i club.