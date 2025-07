Torino, colpo Ngonge: i dettagli e le cifre dell'affare con il Napoli

Torino scatenato in queste prime battute di calciomercato, visto che la sessione estiva si è aperta ufficialmente solamente due giorni fa. I granata hanno chiuso un colpo importante in entrata, fortemente voluto dal tecnico Baroni. Dal Napoli arriva Cyril Ngonge, con gli azzurri che, dunque, creano spazio per l'arrivo dal Psv Eindhoven di Noa Lang.

Il Torino chiude con il Napoli

Il Torino accelera sul mercato estivo e mette a segno un colpo importante per rinforzare il reparto offensivo: Cyril Ngonge vestirà la maglia granata nella stagione 2024/25. L’accordo con il Napoli è stato raggiunto sulla base di circa 8 milioni di euro, cifra che consente al club piemontese di assicurarsi un giocatore già rodato in Serie A e, soprattutto, perfettamente conosciuto dal nuovo tecnico Marco Baroni.

Ngonge, esterno offensivo classe 2000, ha già lavorato con Baroni ai tempi del Verona, lasciando ottime impressioni per dinamismo, capacità di saltare l’uomo e versatilità nel tridente. Il suo ritorno sotto la guida dell’allenatore toscano promette di dare nuova linfa al gioco offensivo granata, alla ricerca di maggiore imprevedibilità e qualità negli ultimi metri. Dopo una stagione al Napoli con alti e bassi e poco spazio, l’esterno belga punta ora a rilanciarsi con un ruolo da protagonista.

Ngonge Verona

L’operazione per l’arrivo di Ngonge è stata condotta separatamente rispetto alla trattativa che avrebbe potuto coinvolgere Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, infatti, era a un passo dal trasferimento in azzurro, ma al momento la trattativa sembra essersi bloccata. Nonostante le voci insistenti nei giorni scorsi, le due operazioni non sono state collegate, confermando la volontà del Torino di mantenere il controllo sulle proprie scelte di mercato.

Non solo Ngonge per il Toro

Con l’arrivo imminente anche di Tino Anjorin, centrocampista in arrivo dall’Empoli, i granata stanno cercando di costruire una rosa più tecnica e dinamica, in linea con le idee di gioco di Baroni. L’obiettivo del club è quello di farsi trovare pronto per il ritiro estivo e dare fin da subito al tecnico una base solida su cui lavorare.

La campagna acquisti del Torino è quindi entrata nel vivo con decisione, e l’acquisto di Ngonge rappresenta un investimento mirato, che unisce esperienza, conoscenza del sistema del tecnico e prospettive di crescita. Un segnale chiaro: il Toro vuole alzare l’asticella.