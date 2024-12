Alle porte della sfida di campionato contro l'Udinese, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a ripartire al più presto al meglio delle proprie possibilità tecniche, tattiche e mentali, in modo tale da non perdere il treno per la corsa scudetto.



La classifica è infatti sempre più corta e i partenopei non possono permettersi affatto di perdere terreno nei confronti di una concorrenza così numerosa e allo stesso tempo agguerrita. Servono in sostanza delle certezze atte a dare un maggior senso di sicurezza per il Napoli e per Antonio Conte, in modo tale da poter proseguire al meglio questa stagione.

Le ultime sul contratto di Meret col Napoli

Uno degli aspetti più discussi riguarda i rinnovi contrattuali e mentre la questione di Kvicha Kvaratskhelia è tutt'ora in corso, sembrerebbero arrivate notizie positive per quanto riguarda il portiere titolare del Napoli, Alex Meret.



L'estremo difensore dei partenopei ha infatti il contratto in scadenza e nonostante le tante critiche rivolte alle sue performance altalenanti sembrerebbe essere arrivata una svolta significativa per quanto riguarda il prolungamento della sua avventura al Napoli.



Ad oggi, infatti, l'odierno contratto di Alex Meret si esaurirà nel mese di giugno dell'anno prossimo, con il Napoli che in caso di mancato rinnovo sarebbe chiamato a scelte importanti in sede di mercato per trovare il sostituto adeguato tra i pali della propria porta.

In arrivo il rinnovo fino al giugno 2026, Conte può blindare il proprio “numero uno”

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno per Sky Sport, il rinnovo di Alex Meret si fa sempre più vicino, con un'opzione per un altro anno che prolungherebbe l'avventura napoletana del portiere friulano.



E non è tutto:

Ieri c'è stato il procuratore di Alex: a Castel Volturno sono arrivati i suoi due agenti, con i quali c'è un ulteriore, sostanziale avvicinamento. Dal punto di vista economico, manca davvero poco. L'intesa dovrebbe prevedere il rinnovo di un anno (2026) più opzione per un altro ancora (2027). C'è la volontà di andare a definire tutto quanto prima, magari anche entro fine dicembre. Stiamo raggiungendo una sintesi"