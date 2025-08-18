Milan e Juve gelate, salta tutto: cessione ad un passo

Sono ore calde per quel che riguarda il calciomercato e rischia di saltare un colpo accostato molto a Juve e Milan: ecco le ultime.

Il Milan ha cominciato la stagione ieri in Coppa Italia contro il Bari, la Juve lo farà direttamente con il campionato ed entrambi i club sono tra le squadre più attive di questo calciomercato, sia in entrata che in uscita. Se Tare è riuscito a fare quasi ‘piazza pulita’ degli esuberi rossoneri non si può dire lo stesso per il collega Comolli, ancora alle prese con difficoltà nette nel settore. Ma intanto si lavora senza sosta sul mercato.

Ci sono diversi giocatori ancora in uscita, specialmente dalla Premier League e ogni club – in particolare le big del nostro campionato – lavorano per rinforzare la rosa e magari puntano gli affari degli ultimi giorni. Le squadre inglesi sono piene di giocatori in esubero e si cerca l’affare, specialmente a fine Agosto. Un giocatore nel mirino di Juve e Milan sembra allontanarsi, molto probabilmente in maniera definitiva.

Come riporta Caughtoffside il Crystal Palace è pronto a fare sul serio per il difensore polacco Jakub Kiwior, giocatore in uscita dall’Arsenal. Si tratta di un profilo che intriga ed è un’opzione seria, il club inglese deve sostituire Guehi, sempre vicino al Liverpool ed ha deciso di puntare sul giocatore polacco, non più nei piani di Mikel Arteta.

Addio Juve, Tudor costretto a cambiare obiettivo

Kiwior è stato per settimane nel mirino del Milan che alla fine ha deciso di puntare su un’altra tipologia di giocatori ed ha optato per ciò che chiedeva Massimiliano Allegri. Ma è la Juve la squadra che monitorava costantemente il polacco e che ancora oggi voleva fare un colpo quasi sul gong in questa sessione di mercato; ma i trasferimenti bianconeri sono tutti legati alle uscite e prima di prendere un altro difensore la società deve cedere i cosiddetti esuberi.

Se a centrocampo ed in attacco la Juve ha esuberi anche in difesa la squadra ha giocatori in uscita come Djalo e Rugani e di conseguenza fatica a intervenire sul mercato. Il club bianconero aveva poi intenzione di offrire un prestito con diritto di riscatto per Kiwior mentre il Crystal Palace è pronto a chiudere a titolo definitivo.

Insomma sfuma cosi un colpo di mercato per le due big italiane ed un altro giovane resta cosi in Premier.