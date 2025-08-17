Juve sotto shock: Vlahovic ha già una squadra, ma da gennaio

Il futuro dell’attaccante serbo sarà lontano dalla Juventus ma solo da gennaio: ecco dove giocherà Vlahovic

In casa bianconera si programmano le ultime mosse prima che il calciomercato estivo chiuda ufficialmente. Pochi giorni a disposizione di Damien Comolli e Francois Modesto per completare la rosa di Tudor che, ad oggi, richiede ancora qualche accorgimento.

Chi, almeno in linea teorica, non rientra più nei piani della Vecchia Signora è Dusan Vlahovic. Il 25enne di Belgrado è stato già sostituito da Jonathan David nei piani di Tudor mentre il ritorno di Kolo Muani darà un’opzione in più al tecnico croato. Vlahovic non è in condizioni, dunque, di proseguire a Torino. A maggior ragione visto il contratto in scadenza tra undici mesi con i bianconeri.

Nell’ultima uscita in amichevole contro la Juventus Next Gen poi, nonostante il gol, il bomber è stato fischiato dai suoi tifosi, sintomo di come qualcosa si sia ormai rotto tra le parti. Ed è inevitabile pensare alla sua partenza anche se per l’addio di Vlahovic qualcosa, negli ultimi giorni, potrebbe essere cambiato. Un annuncio, poche ore fa, ha lasciato tutti di sasso: è tutto già scritto per il mese di gennaio, nessuno se lo aspettava.

Vlahovic, rivelazione shock: via a gennaio

Lo scrittore Graziano Carugo Campi ha lanciato un Tweet sul proprio profilo ‘X’ nel quale parla di Dusan Vlahovic e del suo futuro lontano dalla Juventus, evidentemente non nell’immediato. Si sa come per i bianconeri la questione contrattuale del serbo sia un nodo importante da sciogliere il prima possibile.

Ma nelle ultime ore proprio Carugo Campi ha scritto quello che potrebbe essere il destino di Vlahovic, evidentemente molto lontano da quello che ci si aspetterebbe. Non a fine agosto ma da gennaio il 25enne di Belgrado potrebbe salutare la Torino bianconera. Uno scenario pazzesco. “Il Milan è pronto ad aspettare anche gennaio per Vlahovic, facendo pagare alla Juventus i primi sei mesi di stipendio, visto e considerato che sarà la seconda parte di stagione ad essere decisiva per la classifica dei rossoneri. Da qui all’anno nuovo, tanto può cambiare”.

Se quanto postato su ‘X’ dallo scrittore dovesse effettivamente verificarsi, il Milan andrebbe a risparmiare sia sull’ingaggio che sul cartellino del serbo, ad oggi un corpo estraneo nello scacchiere di Tudor e anche apertamente contestato dai tifosi della Juventus. Per l’addio di Vlahovic, dunque, la strada rischia di essere ancora molto lunga.