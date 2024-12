L’ Inter di Simone Inzaghi continua a volare in campionato e Champions League. Dal canto suo la società continua imperterrita il proprio lavoro sul mercato.

Storicamente l’Inter e in particolar modo Marotta sono sempre vigili sul mercato dei parametri zero ovvero su quei calciatori che si sono svincolati dalle rispettive squadre. A questo proposito la Gazzetta dello Sport, riporta che l’Inter starebbe pensando di acquistare un altro calciatore a parametro zero dalla nostra Serie A.

Inter, nuovo colpo a parametro zero?

Infatti si legge che l'Inter, sempre vigile, sta capendo la situazione riguardante Alex Meret e il Napoli. Il contratto dell'estremo difensore scadrà a giugno 2025 e non è stato ancora trovato un accordo tra le parti. L'Inter e Marotta restano quindi alla finestra e monitorano cercando di capire se ci sono margini di manovra per agire, compiendo l'ennesima operazione a parametro zero.

Meret Napoli

L'arrivo del portiere del Napoli andrebbe a completare il reparto, già solido con Sommer e Martinez, garantendo così ad Inzaghi di gestire una transizione tra presente e futuro. Non sarebbe certo l'unico acquisto a parametro zero, visto che l'Inter negli ultimi anni ne ha acquistati diversi.

Quanti acquisti top a parametro zero, Meret è il prossimo?

Diverse sono le occasioni di mercato che Marotta non si è lasciato sfuggire. La più nota è quella che ha portato Calhanoglu a cambiare sponda del Naviglio, e che Inzaghi ha plasmato in un regista di livello mondiale. Lo stesso Marcus Thuram sembrava ad un passo dal Milan, salvo poi approdare all'Inter a parametro zero e fare la storia in nerazzurro. Anche un totem del centrocampo nerazzurro è arrivato a parametro zero: Mkhitaryan, che dopo anni di ottimo livello ha lasciato la capitale approdando all'Inter. Lo stesso Marotta ha mosso diversi colpi a parametro zero anche nella sua esperienza precedente alla Juventus (ad esempio Pogba). Meret sarà il prossimo?

LEGGI ANCHE: Inter: si cercano nuovi talenti in Sudamerica, i dettagli