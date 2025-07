Bologna, altro che Pobega: svelato il preferito di Italiano a centrocampo

Il Bologna è pronto a intervenire con decisione sul mercato per rafforzare il proprio centrocampo, in vista di una stagione che vedrà i rossoblù impegnati anche in Europa. Le prime mosse della dirigenza riguardano un possibile rinforzo in mezzo al campo da regalare a Vincenzo Italiano.

Pobega nel mirino del Bologna

Con El Azzouzi ormai destinato all’Auxerre in prestito e Nikola Moro in bilico, il club emiliano ha intensificato i contatti con il Milan per cercare di riportare Pobega sotto le Due Torri.

Il centrocampista classe 1999, già cercato in passato, è stato richiesto con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che il Bologna ritiene ideale per monitorarne il rendimento dopo una stagione complicata a causa di alcuni problemi fisici. La palla passa ora ad Allegri, che valuterà se contare sul giocatore per il suo nuovo corso rossonero o dare il via libera all’operazione.

Il preferito di Italiano

Parallelamente, resta viva la pista che porta ad Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 riscattato dal Venezia per 5 milioni dopo una buona annata. Il club lagunare, però, chiede altri 2 milioni per lasciarlo partire subito. Il Bologna punta su una proposta iniziale di prestito con diritto di riscatto, ma dovrà prima sbloccare alcune uscite, tra cui quella di Beukema, che potrebbe garantire risorse utili per chiudere almeno uno degli obiettivi.

Nikola Moro e Hans Nicolussi Caviglia (ph. Image Sport)

Nicolussi Caviglia è un profilo che intriga molto lo staff tecnico: a 25 anni ha già maturato esperienze importanti con Juventus, Parma e Venezia, e può ricoprire più ruoli in mediana, dal regista all’interno di centrocampo. Su di lui ci sono anche Sassuolo, Villarreal e PSV, ma il Bologna si è mosso per tempo e sembra in vantaggio nella corsa al giocatore.

Il mercato dei felsinei è dunque in fermento, ma legato a doppio filo alla necessità di alleggerire il monte ingaggi e sistemare alcune situazioni in uscita. L’arrivo di Italiano ha impresso una nuova visione tattica alla rosa, e il centrocampo sarà uno dei reparti chiave da rinnovare per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. La dirigenza rossoblù, con la consueta prudenza e visione strategica, lavora per consegnare al mister una rosa competitiva, equilibrata e profonda.