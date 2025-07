Il Napoli insiste per Ndoye: nuova offerta al Bologna, proposto uno scambio

Il Napoli continua a lavorare sottotraccia per rinforzare le corsie esterne e il nome in cima alla lista resta quello di Dan Ndoye. L’esterno svizzero, protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Bologna, è finito nel mirino della dirigenza partenopea, decisa a regalare a Antonio Conte un profilo dinamico, duttile e già abituato alla Serie A.

Nuova offerta del Napoli per Ndoye

Le ultime indiscrezioni riportate da TMW parlano di una nuova offensiva da parte di Giovanni Manna: il direttore sportivo del Napoli avrebbe messo sul piatto un’offerta da 33 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus, con l’aggiunta del cartellino di Alessandro Zanoli come contropartita tecnica.

Dan Ndoye (ph. bolognafc.it)

Ndoye, classe 2000, è reduce da una stagione da 34 presenze in campionato con 3 gol e 4 assist, ma il suo valore va oltre i numeri: velocità, intensità e capacità di coprire più ruoli lo rendono uno dei profili più appetibili del panorama europeo. Il Napoli lo considera perfetto per il 4-3-3 di Conte, ma dovrà alzare l’asticella se vorrà convincere il Bologna a cedere.

La risposta del Bologna

Il Bologna, però, ha rispedito al mittente anche questa proposta, rimanendo fermo su una valutazione da 40 milioni di euro cash per lasciar partire l’ex Basilea.

Il club felsineo non vuole fare sconti sui propri pezzi pregiati in questa sessione di mercato, non vuole svendere Ndoye, ritenuto un elemento chiave per il progetto tecnico di Vincenzo Italiano. L’interesse per Zanoli esiste, ma non basta da solo a colmare il gap tra richiesta e offerta, costringendo il Napoli a riflettere su un possibile rilancio economico.

La trattativa è tutt’altro che chiusa e potrebbe proseguire ancora per settimane. Il Napoli resta in pressing, deciso a fare di Ndoye uno dei tasselli fondamentali del nuovo corso. Ma per riuscirci, servirà uno sforzo ulteriore.