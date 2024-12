Negli ultimi anni sono diversi i calciatori che si sono messi in mostra in Serie A. Quest'anno, con ogni probabilità, la stella emergente più luminosa gioca a Lecce ed è quella di Patrick Dorgu. In Salento cambiano gli allenatori ma non si mette mai in dubbio il valore immenso del giocatore.

Le sue prestazioni luccicanti hanno fatto sì che diversi club abbiano mostrato apprezzamenti per il talentino del Lecce. Sono infatti diverse le squadre che vorrebbero accappararsi il classe 2004 danese, ultimo in ordine di tempo il Bayer Leverkusen, come segnalato da Tuttomercatoweb nei giorni scorsi. Il medesimo sito però parlava anche di club italiani alla finestra e interessati a Dorgu: Milan, Juventus e Napoli.

Del futuro del calciatore e non solo ha parlato Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica giallorossa nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole, raccolte da PianetaLecce.

Le parole di Corvino su Dorgu e il suo immenso potenziale

Dorgu è un potenziale campione. Corregga. E' un campione.

Sui ruoli che può ricoprire in campo

Esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro.

Patrick Dorgu (ph. Image Sport)

Le parole di Corvino sul futuro del calciatore

Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui certo che ce ne sono tanti, anche all'estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene.

I numeri della stagione del classe 2004 sono semplicemente impressionanti: basti pensare che i salentini in Serie A hanno segnato 7 gol e che 3 di questi sono stati realizzati proprio da Dorgu. Nel suo periodo in Puglia ha messo in mostra potenza fisica e qualità tecniche senza uguali, e nell'ultimo periodo sta evidenziando anche una discreta qualità sotto porta.

LEGGI ANCHE: Inter, Marotta fiuta un altro colpo a parametro zero dalla Serie A. Chi sono gli ultimi