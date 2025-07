L’Inter guarda con attenzione al mercato dei terzini e si prepara a muoversi con decisione nel caso in cui Denzel Dumfries lasci Milano. In questi giorni, infatti, è attiva una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l’olandese, e la dirigenza nerazzurra non vuole farsi trovare impreparata.

Inter su Dodò

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il nome nuovo sul taccuino interista è quello di Dodò, laterale brasiliano della Fiorentina. Il classe 1998, rientrato da un lungo infortunio, resta un profilo molto apprezzato per dinamismo, tecnica e capacità di spinta sulla fascia destra. Caratteristiche che si avvicinano allo stile di gioco richiesto da Cristian Chivu, che ha preso il posto di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, per il suo sistema a tutta fascia.

Lo scambio offerto alla Fiorentina

La trattativa, tuttavia, potrebbe non essere semplice, anche perché la Fiorentina valuta attentamente il futuro del giocatore. L’Inter, per abbassare la richiesta economica dei viola, potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita a Vincenzo Italiano: si tratta di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è reduce da un buon percorso tra Serie B e prestiti all’estero, ed è ora pronto per un salto stabile in una piazza che possa garantirgli continuità.

Sebastiano Esposito (ph. Image Sport)

La Fiorentina non è l’unico club interessato a Esposito: anche il Cagliari lo ha messo nel mirino, ma l’inserimento in uno scambio con Dodo potrebbe cambiare gli equilibri. L’Inter ha infatti bisogno di liberare una casella a destra e intende chiudere rapidamente il cerchio in caso di addio a Dumfries.

Restano da definire i dettagli economici e la formula definitiva dello scambio, ma l’asse Milano-Firenze potrebbe presto infiammarsi. Dodo piace e l’Inter è pronta a muoversi, con Esposito come chiave per sbloccare l’affare. I prossimi giorni saranno decisivi