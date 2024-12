Fiorentina-Empoli, le pagelle: Kean croce e delizia, Esposito cecchino

Al Franchi, il match tra Fiorentina ed Empoli valido per i quarti di finale di Coppa Italia, regala gol e tante emozioni. I tempi regolamentari non bastano e costringono di fatto le due compagini ai calci di rigore, dove a spuntarla è la squadra di D'Aversa, la quale affronterà la vincente tra Juventus e Cagliari. Queste le pagelle dei protagonisti:

Pagelle Fiorentina

Pietro Terracciano 5,5: non particolarmente impegnato questa sera. Decisamente meno efficace in occasione delle due reti, dove Ekong prima ed Esposito poi lo bucano con troppa facilità.

Dodò 6,5: anche quest'oggi dimostra la continua crescita di questa stagione. Sembra notevolmente migliorato, sia in fase offensiva che difensiva.

Pietro Comuzzo 6: Esposito non lo impegna particolarmente. Sempre ben posizionato e concentrato.

Luca Ranieri 6: un paio di buone chiusure nella prima frazione di gioco, qualche disattenzione di troppo nella ripresa. Partita senza infamia e senza lode.

Robin Gosens 7: dopo la brutta parentesi di Berlino, il tedesco sta piano piano ritrovando la giusta condizione. Sua la deviazione decisiva sul momentaneo 2-1

Luca Martinez Quarta 6: l'esperienza è un fattore determinante e lui ne ha da vendere. Anche questa sera prestazione più che sufficiente per l'argentino.

Danilo Cataldi 6: è la garanzia di efficacia del centrocampo viola. Il gioco passata quasi sempre dai suoi piedi

Lucas Beltran 5,5: corre tanto ma non sempre è nel vivo del gioco. Talvolta sembra spaesato e sparisce dal campo. Può e deve fare di più.

Riccardo Sottil 7: prestazione positiva. Ha voglia di fare e di mettersi in mostra e si vede. Suo l'assist per la rete di Gosens.

Andrea Colpani 5: tanto lavoro da fare per lui per tornare ai livelli del calciatore intravisto a Monza. A dire il vero in alcuni frangenti dimostra di cosa è capace ma pecca ancora di discontinuità.

Moise Kean 5,5: è una stagione straordinaria quella che sta vivendo l'ex Juventus. La cura Palladino lo ha rivitalizzato tant'è che realizza una rete anche quest'oggi: la tredicesima sin qui in stagione. Al posto giusto nel momento giusto, onnipresente. La serata però prende una piega diversa, suo l'errore decisivo al penalty che costa l'eliminazione.

Moise Kean (ph. Image Sport)

Pagelle Empoli

Jacopo Seghetti 7,5: compie interventi importanti che consentono ai suoi di restare a galla. Nulla può sul tap-in ravvicinato di Kean e il tiro deviato di Sottil ma il passaggio del turno è merito suo

Luca Marianucci 5: dopo un primo tempo tutto sommato buono, ha il suo bel da fare nella ripresa per tenere a bada uno scatenato Sottil. Arranca e per di più viene anche ammonito.

Adrian Ismajli 7: il capitano guida il reparto con maestria, almeno nella prima frazione di gioco. Tanti i palloni intercettarti, poi i cambi di Palladino nella ripresa scombussolano la gara e la difesa empolese, che fatica a non poco

Lorenzo Tosto 6: costretto a rincorrere l'onnipresente Kean tant'è che spesso lo si vede fuori posizione ma la sufficienza è ampiamente meritata.

Junior Sambia 5,5: propositivo ed esuberante, almeno nella prima frazione di gioco. Cala nella ripresa come il resto della squadra.

Liam Henderson 6,5: le idee di gioco partono dai suoi piedi educati. Non a caso è lui a mandare in rete Ekong prima ed Esposito poi con due traccianti sontuosi a tagliare la difesa viola.

Luca Belardinelli 6: fa del suo meglio per arginare le offensive della viola ma non sempre gli riesce. Notevole il suo apporto in mediana: quantità e qualità al servizio degli azzurri.

Liberato Cacace 6: non proprio una gara tranquilla per lui, alle prese con l'esuberanza di Colpani. L'ex Monza però non è al meglio e non sempre fa la cosa giusta, per la gioia dell'esterno empolese.

Ola Solbakken 5: da apprezzare l'impegno ma non basta. Troppo tenero e molle in campo.

Emmanuel Ekong 6: pochi palloni toccati ma sempre ben giocati. Come quello di inizio gara, che non lascia spazio a Terracciano e consente ai suoi di passare in vantaggio. Sparisce col passare dei minuti.

Sebastiano Esposito 7: corre tanto, lotta e fatica come sempre. A metà secondo tempo spreca una grande occasione sugli sviluppi di un angolo ma si fa perdonare poco dopo con uno scavetto che vale il 2-2.

PENALTY:

1-0, GOL GUDMUNSSON

1-1, GOL COLOMBO

2-1, GOL KOUAME'

2-1, errore EKONG

2-1, errore RANIERI

2-2, GOL HENDERSON

2-2, errore KEAN

2-3, GOL MARIANUCCI

3-3, GOL CATALDI

3-4, GOL ESPOSITO

