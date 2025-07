Inter su Kean se parte Thuram: pronto un maxi scambio con la Fiorentina

Non è un’estate serena in casa Inter. L’inizio dell’era Chivu è accompagnato da un clima teso e da segnali preoccupanti, con diversi big scontenti e una rivoluzione tecnica che si preannuncia tutt’altro che semplice. Dopo le cocenti delusioni collezionate tra Serie A, Champions League e Mondiale per Club, il club nerazzurro si trova costretto a ripartire, ma lo fa tra dubbi, malumori e scelte difficili.

I rumors su Thuram

Le prime frizioni sono già emerse nello spogliatoio, con alcune figure chiave che sembrano avere perso entusiasmo. A far rumore è soprattutto il caso Marcus Thuram: l’attaccante francese, fino a pochi mesi fa considerato uno dei pilastri dell’attacco nerazzurro, è finito nel mirino della critica interna dopo la prova opaca contro il Fluminense. La sua apparente indolenza ha sollevato più di un interrogativo, tanto che per la prima volta dalla sua firma, non viene esclusa una sua cessione.

Marcus Thuram

Secondo quanto riportato da Il Giorno, sulle tracce di Thuram ci sarebbero Arsenal e Manchester United, pronte a investire su un profilo fisico e tecnico che ha già dimostrato il suo valore in Serie A. L’Inter, consapevole di tale interesse, avrebbe già iniziato a esplorare le alternative. In cima alla lista c’è Moise Kean: l’attaccante azzurro, attualmente alla Fiorentina, dispone di una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, attivabile fino a metà luglio.

L'offerta dell'Inter alla Fiorentina

Moise Kean, che ha attirato l’attenzione anche da parte di club arabi, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Da una parte la possibilità di restare protagonista a Firenze, dall’altra l’ambizione di tornare in una big come l’Inter, in un ambiente che potrebbe offrirgli visibilità e un salto di qualità ulteriore.

Al di là della clausola rescissoria, i nerazzurri potrebbero avanzare una maxi proposta mettendo sul piatto due contropartite tecniche. I nomi sarebbero quelli di Sebastiano Esposito, valutato 10 milioni di euro, e Valentìn Carboni, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nel caso ci fosse un'apertura della Fiorentina, a quel punto bisognerà trovare l'intesa sul conguaglio economico, che difficilmente sarebbe inferiore ai 25-30 milioni di euro.