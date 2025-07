Il calciomercato dell'Inter potrebbe presto regalare un'inaspettata svolta. Nonostante il club nerazzurro si muova in apparenza con cautela, sotto traccia si starebbero preparando manovre strategiche di grande rilievo. Una delle voci più intriganti riguarda Dusan Vlahovic, attaccante serbo attualmente in rottura con la Juventus.

Vlahovic in orbita Inter

Secondo indiscrezioni riportate da fonti autorevoli, tra cui La Gazzetta dello Sport, il suo entourage avrebbe già sondato il terreno con l'Inter proponendolo per un trasferimento a parametro zero, ipotizzando un addio alla Vecchia Signora a fine contratto.

L’ipotesi si fa via via più concreta: Vlahovic, classe 2000, non ha mai nascosto il suo malcontento per la situazione attuale a Torino, e starebbe valutando seriamente di chiudere la propria avventura bianconera al termine del contratto.

In questo scenario, Beppe Marotta si muove con l’astuzia che da sempre lo contraddistingue: non proclama, ma agisce. Acquisire un attaccante del calibro di Vlahovic, valutato tra i 60 e gli 80 milioni di euro solo un anno fa, senza versare un euro per il cartellino sarebbe un colpo di mercato senza precedenti, che rinforzerebbe in modo deciso il reparto offensivo nerazzurro.

L'offerta al centravanti della Juventus

L’operazione, naturalmente, comporterebbe solo il pagamento dello stipendio del calciatore, ma rappresenterebbe una mossa strategica di altissimo livello per pianificare con largo anticipo il futuro dell’attacco interista. Il valore di Vlahovic, che in carriera ha già superato quota 70 gol in Serie A nonostante la giovane età, lo rende uno dei profili più ambiti d’Europa. Con caratteristiche ideali per il sistema di Cristian Chivu, il serbo potrebbe essere la punta di diamante del nuovo ciclo nerazzurro.

Sul piatto potrebbe essere messo un quadriennale, con opzione per il quinto anno, tra i 6 e i 7 milioni di euro a stagione più bonus. Difficile pensare che il giocatore possa rescindere subito dalla Juve e accasarsi in nerazzurro. Più probabile che il serbo decida di andare in scadenza a giugno 2026 per poi accasarsi a Milano.

L’eventuale arrivo di Vlahovic a zero rappresenterebbe una mossa strategica di lungo periodo, degna delle migliori intuizioni dirigenziali degli ultimi anni. La Juventus, dal canto suo, dovrà decidere se rinnovare o rischiare di perdere un patrimonio tecnico ed economico a parametro zero, proprio a vantaggio di una diretta rivale