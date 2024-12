L'Inter di Simone Inzaghi sta volando in campionato e Champions League. La società dal canto suo continua a valutare e cercare sul mercato calciatori che possano tornare utili alla causa. A questo proposito, come segnala la Gazzetta dello Sport, Dario Baccin è in missione in Sudamerica ed è alla ricerca di nuovi talenti.

Dopo aver assistito alla finale di Copa Libertadores, quest'ultimo è rimasto in Sudamerica per scovare dei calciatori da seguire con maggiore attenzione. La rosea fa il punto annunciando quali siano questi calciatori.

Inter, missione in Sudamerica: tutti i nomi della lista

Andiamo quindi a riportare i nomi finiti sul taccuino:

Thiago Almada (Botafogo): jolly offensivo classe 2001 che ama spaziare in tutta la trequarti. Il giovane ha realizzato 2 gol in Libertadores in 7 partite, per un totale di 3 reti e un assist fra tutte le competizioni.

Luiz Enrique (Botafogo): anche lui classe 2001, ala destra ex Betis Siviglia, dalle spiccate dote tecniche in progressione. Suo il gol che ha sbloccato la finale di Libertadores, competizione in cui ha realizzato 4 reti e fornito 3 assist.

Pablo Maia (San Paolo): mediano classe 2002 di assoluto talento, nonostante un infortunio muscolare gli ha precluso gran parte dell'anno. E' legato al club da un contratto fino al 2027.

Christian Medina (Boca Juniors): centrocampista classe 2002, idolo del Boca e protagonista della spedizione olimpica argentina.

Franco Mastantuono (River Plate): trequartista classe 2007 di assoluto talento. Nonostante la giovane età gode di notevole esperienza. Per lui sono 41 le partite disputate, condite da 4 gol e 3 assist. La rosea sottolinea come si possa scatenare un derby di mercato con il Milan per la gemma del River.

Lorran (Flamengo): trequartista classe 2006, che può allargarsi sia a destra che a sinistra ha messo a referto 4 gol e 5 assist in 37 presenze.

Simone Inzaghi (ph. Image Sport)

Di seguito gli ultimi talenti in Sudamerica finiti sul taccuino.

Gli altri nomi finiti nella lista

Kevin Zenon (Boca Juniors): esterno classe 2001 molto versatile, dotato di buoni numeri offensivi (5 i gol per lui in stagione).

Vitor Reis (Palmeiras): difensore centrale classe 2006 di innato talento. Grandi margini di crescita per lui.

Valentin Gomez (Velez): difensore classe 2003 argentino con più di 100 presenze con questa maglia e indossando più volte la fascia di capitano. Basterebbe questo per capire le sue qualità.

Leonardo Fernandez (Penarol): potrebbe essere il colpo low cost di gennaio, si legge. Centrocampista offensivo di 26 anni con eccellenti statistiche: 19 gol e 14 assist.

