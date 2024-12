La Juventus di Thiago Motta sta facendo fatica a ritrovare la vittoria. Anche a Lecce ai bianconeri è sfuggita in extremis per colpa del gol di Ante Rebic, che quando incontra la Vecchia Signora trova sempre il modo di essere decisivo.

Il bicchiere mezzo pieno è certamente una difesa invidiabile, nonostante gli infortuni di Cabal e Bremer. La Juventus ha fin qui incassato solamente 7 reti, di cui quattro nella stessa partita ( nel famigerato 4-4 di San Siro contro l'Inter). I bianconeri hanno mantenuto la porta inviolata in ben dieci delle quattordici partite disputate. La coppia composta da Gatti e Kalulu è molto affiatata e le avversarie fanno veramente fatica a trovare la via del gol.

Per mantenere questa solidità Giuntoli è al lavoro per blindare ulteriormente la difesa. In quest'ottica è importante segnalare quanto riporta Nicolò Schira.

Juventus, si avvicina il rinnovo di un top: i dettagli

Infatti, come riporta il noto giornalista, Federico Gatti prolungherà il suo contratto con la Juventus fino al 2030. Pronto l'aumento di stipendio da 1,4 milioni di euro a 2,3-2,4 milioni l'anno. Previsto un incontro tra Giuntoli e i suoi agenti dopo la partita contro il Manchester City per chiudere la trattativa.

Gatti, i numeri della sua stagione

Il difensore centrale classe 1998 ha disputato 12 partite in questo campionato, di cui il 79% da titolare. Quattro invece le presenze per lui in Champions League, di cui il 60% da titolare. Non ha ancora trovato la via delle rete, ma nel corso degli anni ha ampiamente dimostrato anche il suo vizio del gol. La Juventus lavora per blindare la propria difesa, il rinnovo per Gatti sarebbe il giusto coronamento di una crescita spaventosa dimostrata negli ultimi mesi.

