Dopo il roboante 6-1 di martedì sera inflitto al Sassuolo, il Milan di Paulo Fonseca si appresta a sfidare l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, una delle squadre più in forma del campionato e al giorno d'oggi a -1 dalla vetta della Serie A presieduta dal Napoli di Antonio Conte.



In occasione della conferenza stampa precedente alla sfida di domani a Bergamo, il tecnico rossonero ha fatto il punto della situazione su quelle che sono le sue aspettative per il suo Milan, in modo tale da potersi approcciare al meglio contro i campioni in carica dell'Europa League.



Gli argomenti trattati da Paulo Fonseca sono stati tra i più disparati e sono emerse anche parole di elogio nei confronti dello stesso Gian Piero Gasperini e del suo straordinario operato per rendere grande l'Atalanta.

Paulo Fonseca (ph. Image Sport)