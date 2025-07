Il Bologna vuole Miretti: c'è un ostacolo nell'affare con la Juventus

Il Bologna continua a muoversi con decisione sul mercato, e tra gli obiettivi per il centrocampo spunta un nome che accende l'entusiasmo dei tifosi: Fabio Miretti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il talentuoso centrocampista classe 2003 è finito nel mirino del duo Di Vaio-Sartori, alla ricerca di profili giovani e già pronti per alzare il tasso tecnico della rosa.

Bologna su Miretti

Miretti rappresenta uno dei migliori prospetti del settore giovanile bianconero. Cresciuto nella Juventus sin dai primi passi, ha compiuto tutta la trafila delle giovanili fino ad affacciarsi nel calcio professionistico con l’Under 23. Nel 2021 è stato lanciato in prima squadra da Massimiliano Allegri, collezionando presenze significative in Serie A e in Champions League. Nonostante il potenziale evidente, la scorsa stagione è stato ceduto in prestito al Genoa, dove ha trovato continuità e maturato esperienza in un contesto competitivo come quello del Marassi.

Miretti Juventus

L'ostacolo con la Juventus

La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata a privarsi definitivamente del suo talento. Questo rappresenta il principale ostacolo per il Bologna, che preferirebbe non investire su un’operazione a breve termine. I rossoblù non vogliono ripetere un nuovo prestito secco, ma puntano piuttosto su una formula che garantisca prospettive di valorizzazione e magari un’opzione futura sull’acquisto.

Dalla sua, Miretti ha dimostrato di poter reggere il ritmo e l’intensità della Serie A, distinguendosi per visione di gioco, intelligenza tattica e personalità da veterano, nonostante la giovane età. Il suo profilo si sposerebbe alla perfezione con la filosofia di gioco del nuovo Bologna, reduce da una stagione esaltante e pronto a rilanciarsi anche sul palcoscenico europeo.

La trattativa è complessa, ma resta viva. Il Bologna, infatti, è determinato a costruire una squadra solida e competitiva per affrontare le nuove sfide, e il nome di Miretti potrebbe rappresentare un colpo di prospettiva e qualità. Molto dipenderà dalla volontà della Juventus di aprire a soluzioni alternative al prestito, come un diritto di riscatto o una recompra.