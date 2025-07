La telenovela Osimhen sta per volgere al termine. Il club partenopeo sta cercando una soluzione per il bomber nigeriano da mesi, e sembra ormai che la cessione stia per concretizzarsi.

Il Galatasaray ha provato in ogni modo a strappare un accordo con il Napoli che ha continuato a fare muro preservando le proprie richieste.

Adesso ci siamo, De Laurentiis ha fatto un passo indietro per trovare la chiave definitiva, ecco cos’è cambiato per trovare l’accordo.

Osimhen Napoli

Mercato Napoli, trovato l’accordo per cedere Osimhen al Galatasaray

I maggiori portali come SportMediaset affermano che il Napoli ha praticamente chiuso la cessione di Osimhen in Turchia, al Galatasaray.

La svolta per la trattativa è arrivata nelle ultime ore. Napoli e Galatasaray avevano già raggiunto un accordo sulla cifra per il trasferimento, ovvero i 75 milioni della clausola rescissoria.

Mancava però l’ok sui tempi del pagamento, infatti il club turco sperava di poter spalmare il prezzo in 5 anni, ma De Laurentiis ha rifiutato categoricamente. Adesso però è stato finalmente trovato un compromesso.

Svolta nella trattativa Osimhen al Galatasaray: accordo sul pagamento

Dopo un’altra giornata passata nella città di Milano, gli agenti del Galatasaray hanno raggiunto un accordo con Manna per la questione legata al pagamento dei 75 milioni.

Il Napoli ha dato l’ok per suddividere il pagamento in più frazioni: 40 milioni subito e i restanti 35 a rate. Finalmente si è giunti ad una quadra, il Galatasaray non poteva pagare 75 milioni in sole due rate, come voleva il presidente De Laurentiis, ma con questo accordo si può spalmare l’ingaggio in più anni rendendolo meno pesante a bilancio.

Quanto guadagnerà Victor Osimhen al Galatasaray?

Per il bomber nigeriano è già pronto un contratto da re: 16 milioni di euro a stagione per tre anni, con opzione di rinnovo fino al 2029.