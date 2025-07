La Juventus fa sul serio per Dodò: svelata la richiesta della Fiorentina

La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne, in particolare a destra, dove la posizione di Timothy Weah resta in bilico. L’esterno statunitense è considerato in uscita e, nelle ultime ore, si è affacciata anche la possibilità di un addio per Alberto Costa, seguito con interesse dallo Sporting Lisbona, che potrebbe riportarlo in patria.

Juventus su Dodò

In questo contesto, tra i nomi accostati alla Vecchia Signora è emerso quello di Dodô, terzino destro brasiliano della Fiorentina. Reduce da una stagione intensa e molto positiva, il classe 1998 ha collezionato ben 46 presenze ufficiali in tutte le competizioni, con oltre 3850 minuti giocati, arricchiti da 6 assist. Numeri che testimoniano la centralità del giocatore nel sistema di gioco dei viola e il suo impatto costante sulla manovra offensiva e difensiva della squadra di Vincenzo Italiano.

Jonathan Ikoné e Dodò (ph. Depositphotos)

La richiesta della Fiorentina

Tuttavia, il prezzo fissato dalla Fiorentina rappresenta un ostacolo rilevante: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club toscano avrebbe valutato Dodô 30 milioni di euro. Una cifra che la Juventus ritiene elevata, soprattutto considerando l’età del calciatore (26 anni) e il fatto che non si tratta di un obiettivo prioritario per la sessione estiva.

La dirigenza bianconera, infatti, pur stimando le qualità del brasiliano, continua a monitorare anche altre opzioni sul mercato, sia in Italia che all’estero, in attesa di capire l’evoluzione delle situazioni legate agli attuali esterni in rosa. L’idea è quella di agire con razionalità, evitando investimenti troppo onerosi per ruoli che potrebbero essere coperti anche con soluzioni più sostenibili.