Nella serata di oggi si gioca la seconda semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh fra la Juventus di Thiago Motta e il Milan di Sergio Conceiçao, che vale l'ingresso alla finale contro l'Inter.

In questa stagione oltre al soporifero 0-0 di campionato maturato fra le due squadre, è sicuramente stata più intrigante la battaglia di mercato continua fra i bianconeri e i rossoneri, che sembra voler proseguire su questi binari anche per il mercato di gennaio.

Sfida fra le due squadre anche sul mercato

E' ormai noto da tempo l'interesse di Giuntoli per Randal Kolo Muani, attaccante del PSG che sta trovando poco spazio nella capitale francese. Inoltre, il Milan negli ultimi giorni ha effettuato qualche sondaggio e in queste ore sta valutando la fattibilità dell'operazione.

In entrambi i casi, il PSG ha aperto al prestito a gennaio, prestito che però deve essere ben pagato e assolutamente non gratuito. Di conseguenza è una situazione molto difficile per entrambi i club, considerando che il giocatore percepisce uno stipendio di 8 milioni l'anno.

Gli altri intrecci di mercato di Juventus e Milan

Kolo Muani è solo l'ultimo di una lista abbastanza cospicua di giocatori che potrebbero cambiare una delle due casacche nella sessione di mercato corrente.

L'esempio lampante di ciò è chiaramente il difensore inglese del Milan Fikayo Tomori, da alcune settimane accostato ai bianconeri che hanno bisogno di un rinforzo dopo la decisione di escludere l'ormai ex capitano Danilo dalla rosa.

