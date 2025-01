Anche per un allenatore moderno e dalle buoni doti comunicative come Thiago Motta, il pericolo è sempre dietro l'angolo. E in effetti, ieri, in occasione della conferenza stampa in vista del match odierno, una sua frase sta facendo discutere i tifosi della Juventus. Una parte si è detta in totale disaccordo, mentre un'altra lo ha invece difeso e supportato.

Juventus-Milan: i bianconeri vogliono la finale di Supercoppa

La Juventus cerca una scossa in questa stagione, e quale miglior occasione di un trofeo a inizio anno. I tifosi vogliono fortemente questa Supercoppa e anche Motta desidera conquistare il suo primo titolo da allenatore. Ma non in maniera spasmodica. “Voglio vincere come allenatore, ma non è un'ossessione ora”, ha infatti dichiarato ieri l'ex tecnico del Bologna. Una frase che aveva probabilmente l'intento di togliere pressione a un ambiente juventino già carico di nervosismo e tensione per i risultati in questo avvio di stagione, che però si sta ritorcendo contro lo stesso mister bianconero. In molti non hanno infatti gradito questa sua uscita.

La frase di Thiago Motta fa insorgere i tifosi

Sono state diverse le critiche mosse a Thiago Motta dopo la frase sull'ossessione della vittoria in conferenza stampa. “Caro Motta, vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta”, scrive un tifoso. “Devi fare un giro al J Museum per capire cosa vuol dire essere della Juve”, commenta un altro. E ancora, “Vincere non è un'ossessione, è un obbligo”. Nonostante ci siano stati anche commenti in favore dell'allenatore, questo fatto evidenzia ancora una volta il malcontento dei tifosi juventini. Il matrimonio fra società e allenatore è solo all'inizio, ma forse non è saldo come qualcuno si sarebbe aspettato a inizio anno.

Tifosi Juventus

