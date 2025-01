Bargiggia attacca Gasperini: "Antisportivo e piangina quando perde. Ha snobbato..."

Nella prima semifinale di Supercoppa Italiana l'Inter ha vinto 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Dumfries con gli uomini di Simone Inzaghi che si sono qualificati per la finale di lunedì 6 gennaio contro la vincente di Juventus-Milan, in programma questa sera alle ore 20. A fine partita il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, si è lamentato per alcune decisioni arbitrali. Proteste che non sono piaciute al giornalista ex Mediaset, Paolo Bargiggia, che sui social ha attaccato duramente il tecnico dell'Atalanta.

Inter-Atalanta, Bargiggia attacca Gasperini

“Antisportivo e piangina come sempre quando perde. Gasperini dovrebbe invece chiedere scusa ai tifosi dell'Atalanta e al calcio italiano per aver snobbato la Supercoppa schierando una formazione da amichevole del giovedì”.

Inter-Atalanta, le parole di Gasperini a fine partita

"Ci sono stati episodi sfortunati. Il primo gol non esiste, l'angolo non c'è, c'è De Vrij davanti al portiere e c'è fallo di Dumfries. Sono 3 episodi in una sola azione. Abbiamo esportato un brutto Var", la sentenza dell'allenatore dei bergamaschi".

Inter-Atalanta, il tabellino della gara

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni (22' s.t Carlos Augusto); Dumfries, Barella (36' s.t Frattesi), Calhanoglu (22' s.t Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (31' s.t Darmian); Lautaro, Thuram (1' s.t Taremi). A disp.: J.Martinez, Calligaris, Aidoo, Alexiou, Arnautovic, Berenbruch, Buchanan, Correa, Palacios, Taremi, Zielinski. All.: Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (22' s.t Palestra), Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini (17' s.t Djimsiti), Ruggeri (11' s.t Ederson); Brescianini, Samardzic (11' s.t De Ketelaere); Zaniolo (11' s.t Lookman). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Bellanova, Pasalic, Sulemana, Toloi, Vlahovic. All.: Gasperini

Ammoniti: Scalvini (A); C. Augusto (I)

Espulsi: -

Arbitro: Daniele Chiffi della Sezione di Padova