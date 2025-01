Questa sera Milan e Juventus si sfideranno per raggiungere l’Inter in finale di Supercoppa. La prima coi rossoneri di Conceicao da un lato, la ricerca del primo titolo da allenatore per Thiago Motta dall’altro. Una partita da non perdere per entrambe, ma che naturalmente scontenterà una delle due compagini. Ma quella di oggi sarà soprattutto la partita di Fikayo Tomori.

Conceicao lancia Tomori, Gabbia in panchina

Nella prova di formazione di ieri sera, al fianco di Malick Thiaw Conceicao ha utilizzato Tomori e non Gabbia. L’inglese dovrebbe dunque partire dal primo minuto, dopo mesi di panchine con Fonseca. 90 minuti per provare a riprendersi il Milan e togliersi dal mercato. Dall’altra parte, una prestazione negativa potrebbe convincere il neo allenatore a far partire l’ex Chelsea e incassare qualche milione prezioso da spendere sul mercato in entrata. Per il modo di giocare del tecnico portoghese, le caratteristiche dell’inglese ben potrebbe sposarsi. Una partita nella parita dunque per il difensore milanista. Il destino è nelle sue mani.



Tomori in azione (ph. Image Sport)

Juventus-Tomori, tutto si ferma

L’arrivo di Conceicao avev giá messo in stand-by i contatti fra la Juventus e il Milan per il cartellino di Tomori. Un suo impiego dall’inizio questa sera sembra poter allontanare ancora le parti. In caso di mancato approdo dell’inglese a Torino, Giuntoli potrebbe decidere di tentare l’affondo decisivo per uno fra Hancko e Antonio Silva.

