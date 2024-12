Tra i protagonisti dell'ultimo scudetto rossonero e pezzo di storia recente del club, Sandro Tonali non ha vissuto i suoi migliori momenti per vicende extracalcio. Il centrocampista attualmente al Newcastle ha ripreso a giocare con continuità diventando un titolare della Nazionale di Luciano Spalletti.

Come segnala Calciomercato.com però, la sua esperienza oltremanica si sta trasformando in un trasferimento di passaggio. L'ex numero 8 rossonero, si legge, in Inghilterra è scontento e poco utilizzato. Tonali quindi…può davvero tornare al Milan?

Tonali, la situazione

Il Newcastle ha acquistato Tonali per 58.9 milioni più 6 di bonus e un 10% sulla futura rivendita. Il centrocampista è legato ai Magpies con un contratto fino al 2028. Il vero ostacolo sarebbe però rappresentato dall'elevato ingaggio del calciatore: 9 milioni netti a stagione, che senza usufruire del Decreto Crescita, diventa quasi proibitivo.

Si legge che al calciatore si sarebbero interessate Inter e Juventus, ma è chiaro che per il calciatore, da sempre tifoso rossonero, la destinazione futura più logica sarebbe un ritorno al suo amato Milan. Con Fofana e Reijnders tra i migliori nell’annata della squadra di Fonseca, andrebbe a comporre una mediana di livello assoluto.

Il noto sito segnala che l'idea per un ritorno ci sarebbe, bisognerà adesso cercare di renderla attuabile.

Tonali-Milan bis? I dettagli

L'ipotesi di una cessione del giocatore nel mercato di gennaio appare di difficile realizzazione. Tuttavia per trovare spazio il giocatore potrebbe spingere per un ritorno potrebbe fare pressione per essere ceduto nella sessione successiva.

A questo proposito la soluzione possibile potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, una soluzione tampone in vista dell'estate. Tuttavia si sottolinea come al momento sul piano economico questa operazione sia di difficile realizzazione, soprattutto in vista di un riscatto. In quel caso si necessiterebbe di una forte volontà del giocatore nel ridursi l'ingaggio oltre alla richiesta del club inglese che potrebbe essere intorno ai 40 milioni, visto che impatta ancora con una cifra simile. Infatti a bilancio il centrocampista è stato solo in parte ammortizzato, per questo la richiesta potrebbe essere quella sopracitata.

