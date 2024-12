Non si accennano a placarsi le cattive notizie in casa Milan. Dopo la brutta prestazione di ieri, nonostante la vittoria, e lo sfogo di Fonseca alla fine della partita di Champions League contro la Stella Rossa. I rossoneri infatti devono anche fare i conti con l'infermeria.

Infatti ieri sera non hanno concluso il match nè Morata nè Loftus-Cheek, usciti prematuramente dal campo per un infortunio al 28' e 29' minuto della partita. Sono stati comunicati oggi gli esiti degli esami e i tempi di recupero dei due giocatori.

Morata, esami e tempi di recupero

Ecco cosa hanno evidenziato gli esami svolti dal numero 7 rossnero ex Juve e Atletico Madrid tra le altre. Il comunicato del club:

Per l'attaccante spagnolo trauma elongativo in regione adduttoria, escluse lesioni ai muscoli adduttori

Escluse quindi lesioni muscolari e perciò come segnala Sos Fanta l'attaccante dovrà dare forfait domenica contro il Genoa e proverà a recuperare per il match successivo contro il Verona del 20 dicembre, ma non verranno presi rischi. In caso contrario tornerà il 29 dicembre per la sfida contro la Roma.

Alvaro Morata esulta dopo il gol al Real (ph. Image Sport)

Loftus-Cheek, esami e tempi di recupero

L'esito degli esami del centrocampista inglese:

Lesione del bicipite femorale destro: verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni.

Più grave quindi la situazione legata al numero 8 rossonero, come segnala lo stesso sito citato in precedenza, per lui dovrebbe essere finito qui il 2024. Previsti almeno 20 giorni di stop, il Milan e Fonseca sperano di riaverlo a disposizione per la Supercoppa Italiana.

Loftus Cheek Milan

